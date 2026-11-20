È stato pubblicato il 2 novembre scorso il nuovo report annuale di Terre des Hommes che nel «Dossier Indifesa 2026» fotografa la situazione del 2025 relativa ai reati contro i minori. Ne esce un quadro spaventoso degli ultimi 10 anni: le vittime di maltrattamento in famiglia sono aumentate del 109%. Poi, sempre nel periodo 2015-25, c’è l’incremento del 10% di abbandono di minori o di incapaci.
E oggi, Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dobbiamo anche aggiungere il dato sulla trascuratezza materiale e affettiva che giustamente possiamo definire «negligenza», sempre secondo questo dossier, rimane al 37% ed è la forma di maltrattamento più diffusa in famiglia. Impressiona perché ci parla di un comportamento adulto fatto di distanza affettiva se non di omissione delle cure. Colpisce perché la Giornata mondiale ribadisce che per crescere c’è bisogno dell’attenzione e dello sguardo di chi ha funzioni educative.
Invece la trascuratezza dilaga in quanto non è solo data dalla dimenticanza di un figlio in auto sotto il sole cocente, quanto dalla distanza genitoriale o dall’incapacità di soddisfare le esigenze primarie dei figli. Povertà educativa, dunque. Il trascurare, che è di fatto una forma sottile di violenza, spesso nascosta dietro la fretta della vita odierna che solo parzialmente giustifica la distrazione, si manifesta ogniqualvolta l’adulto si sorprende che il proprio figlio distrugga vetrine, compia vandalismi o abbia un arsenale di coltelli e di armi. È la trascuratezza quella che non ti permette di conoscere tuo figlio e dire «Non l’avrei mai detto di lui...». È il non averlo nei tuoi pensieri quotidiani se più volte lo ritiri in ritardo dal nido, o se con regolarità dimentichi la merenda. Azioni minime ma continue che feriscono e possono rappresentare inconsciamente azioni offensive e atti mancati capaci di esprimere insoddisfazione, rabbia e violenza.
La negligenza di oggi non è data da grandi disattenzioni ma, complici le nuove tecnologie digitali, da azioni comuni. Come quando gli adulti tra di loro e con i figli non si guardano più negli occhi perché catturati dallo smartphone. La riduzione del faccia a faccia si chiama «phubbing» e vuol dire ignorare gli altri perché prevale lo sguardo sul cellulare: è la nuova negligente assenza capace di far crescere l’isolamento, la distanza affettiva e la solitudine.