Bere durante i pasti rallenta la digestione?

Tra i falsi miti che più circolano su internet, possiamo sicuramente nominare anche il «problema» del bere durante i pasti e del rallentamento della digestione. In tanti sono convinti che bere acqua durante i pasti possa diluire i succhi gastrici, portando a rallentamento digestivo, e per questo motivo evitano di bere acqua mentre mangiano. Ma cosa succede davvero al nostro organismo se beviamo mentre stiamo mangiando?

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Come funziona la digestione

Bere durante i pasti non rallenta la digestione

Per poter comprendere davvero questo mito, bisogna fare qualche cenno di fisiologia digestiva, ripasso che ci riporta alle medie o alle superiori, quando la prof di scienze cercava di spiegarci il funzionamento del nostro corpo e dei nostri organi.

Quando mangiamo, la digestione inizia già in bocca: grazie alla masticazione e alla produzione di saliva, produciamo e rilasciamo alcuni enzimi digestivi che ci supportano nel processamento del cibo (oltre allo spezzettamento meccanico dei bocconi ad opera dei denti).

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Una volta arrivato nello stomaco, il cibo viene mescolato con i succhi gastrici (liquidi fortemente acidi prodotti dallo stomaco che servono principalmente a digerire le proteine, grazie all'acido cloridrico e alla pepsina, e a sterilizzare il cibo eliminando batteri e patogeni). Lo stomaco produce quindi acido cloridrico ed enzimi digestivi, che contribuiscono a scomporre gli alimenti.

Successivamente, il contenuto dello stomaco viene rilasciato poco alla volta nell’intestino, dove la digestione e l’assorbimento dei nutrienti proseguono. Nella complessità di questo meccanismo, è importante ricordare che lo stomaco è fisiologicamente progettato per gestire contemporaneamente sia il cibo sia i liquidi.

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Ma diluisce davvero i succhi gastrici?

Si possono bere piccole o moderate quantità di acqua durante il pasto

Una delle convinzioni più diffuse online (ma anche tra i nostri nonni!) è che bere durante i pasti diluisca i succhi gastrici e renda di conseguenza la digestione più lenta e difficoltosa. In realtà, il nostro organismo è in grado di regolare in modo molto preciso la produzione di acidi nello stomaco: lo stomaco produce principalmente Acido cloridrico e può adattare rapidamente l’ambiente gastrico alle diverse condizioni, compensando facilmente l’introduzione di liquidi (si, è un organo intelligentissimo e che si può «regolare» da solo in base alle necessità!).

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Per questo motivo piccole o moderate quantità di acqua durante il pasto non interferiscono con il processo digestivo né ne rallentano l’efficienza. Non stiamo parlando ovviamente di 3-4 litri di acqua, ma di qualche bicchiere da pasto, in quantità assolutamente normali. Nelle persone sane e che non hanno problematiche funzionali a livello dello stomaco, bere mentre si mangia non rappresenta un problema per la digestione. Anzi.

I benefici di bere durante il pasto

Abbiamo compreso che bere durante i pasti non ostacola la digestione. Dobbiamo però ancora approfondire i piccoli benefici che al contrario può offrire. L’acqua aiuta infatti a rendere il cibo più morbido e facilita la deglutizione, contribuendo alla formazione del bolo alimentare che viene poi trasportato nello stomaco.

Inoltre, assumere liquidi mentre si mangia può favorire una maggiore sensazione di sazietà, aiutando alcune persone a regolare meglio le quantità di cibo consumate (per questo motivo in alcuni percorsi alimentari il nutrizionista o il dietologo consigliano di bere prima di iniziare a mangiare).

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Infine, bere durante i pasti rappresenta anche un modo semplice per contribuire al raggiungimento del fabbisogno quotidiano di acqua e a mantenere una buona idratazione: spesso ci dimentichiamo di bere, o sottovalutiamo l’importanza di una corretta idratazione. Bere al pasto può essere un buon modo per «non dimenticarci».

Quanta acqua bere durante il pasto?

La quantità corretta è di due bicchieri d'acqua

Per quanto riguarda la quantità corretta di acqua da bere durante i pasti, una regola semplice potrebbe essere quella di bere circa un paio di bicchieri ad ogni pasto, preferibilmente a piccoli sorsi e non troppo freddi, per non creare disagio allo stomaco.

In alcuni casi specifici, bere «troppo» potrebbe portare ad una sensazione di gonfiore, a dilatare temporaneamente lo stomaco o per chi soffre di reflusso peggiorare la sensazione di digestione lenta (ma sono casistiche particolari e limitate).

In generale, possiamo dire che bere durante i pasti non rallenta la digestione, ed è un falso mito diffuso che dobbiamo sicuramente contrastare. Se si beve con moderazione, la presenza di acqua al pasto può invece migliorare il nostro confort e contribuire in modo pratico alla nostra idratazione. Ma meglio naturale o frizzante? Ne parleremo sicuramente!