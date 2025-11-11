Brescia trionfa nell’ambiente: primi in Italia per lampioni led

Marta Casadei, giornalista Sole 24 Ore

Nonostante il leggero arretramento nella classifica generale, il territorio conferma un’elevata qualità della vita, sostenuta da infrastrutture moderne, attenzione alla sostenibilità ambientale e buone politiche di welfare

Il concetto di qualità della vita, così come analizzato dall’indagine annuale del Sole 24 Ore che misura i livelli di benessere nelle province italiane, è multidimensionale e in continua evoluzione. Guardando all’ultima edizione pubblicata il 16 dicembre 2024, emerge un ritratto il più possibile aggiornato di Brescia e della sua provincia: nonostante il leggero arretramento nella classifica generale, il territorio conferma un’elevata qualità della vita, sostenuta da infrastrutture moderne, atten