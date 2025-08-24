In città 5 milioni di mq di verde: un’area vicino a ogni casa

L’assessora Bianchi: «I parchi non sono solo una questione di decoro urbano: aiutano i cittadini a stare meglio»

Il parco Castelli - Foto Comune di Brescia

Quasi 5 milioni di metri quadrati di verde e più di 160mila alberi divisi tra strade, parchi e boschi di proprietà comunale. Si parte da qui: dai numeri più significativi. Quelli che restituiscono in maniera più incisiva la situazione attuale in città. Non si parla solo di giardini pubblici e di boschi comunali – come il parco delle cave o quello delle Colline –, ma anche del verde scolastico e di quello cimiteriale. Insomma tutti i fili d’erba e le foglie che si muovono in città. Per la manuten