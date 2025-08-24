Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

In città 5 milioni di mq di verde: un’area vicino a ogni casa

Stefano Zanotti
L’assessora Bianchi: «I parchi non sono solo una questione di decoro urbano: aiutano i cittadini a stare meglio»
Il parco Castelli - Foto Comune di Brescia
Il parco Castelli - Foto Comune di Brescia

Quasi 5 milioni di metri quadrati di verde e più di 160mila alberi divisi tra strade, parchi e boschi di proprietà comunale. Si parte da qui: dai numeri più significativi. Quelli che restituiscono in maniera più incisiva la situazione attuale in città. Non si parla solo di giardini pubblici e di boschi comunali – come il parco delle cave o quello delle Colline –, ma anche del verde scolastico e di quello cimiteriale. Insomma tutti i fili d’erba e le foglie che si muovono in città. Per la manuten

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario