Affitti, a Brescia nel 2024 un aumento medio del 2,4%

Le ultime analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa registrano affitti in continuo aumento: in Italia +3,9% per i monolocali, + 4,0% per i bilocali e +3,0% per i trilocali nella prima parte del 2024 rispetto al secondo semestre del 2023.

I canoni di locazione sono in aumento in tutte le grandi città ma, in modo particolare, a Bari, Bologna e Roma. A Brescia l’aumento medio nel 2024 rispetto al 2023 è del 2,4%: +2,3% per i monolocali, +2,6% per i bilocali e +2,3% per i trilocali.

In città

In città gli affitti più cari si pagano in zona Colle San Giuseppe-Valle di Mompiano – dove un trilocale arriva a una media di 1.000 euro al mese – in quartiere Crocifissa di Rosa, in zona Costalunga e in zona Ospedale Civile dove per tre stanze si toccano i 950 euro al mese. Le case a prezzo più basso, invece, si trovano al Villaggio Sereno – 500 euro per un trilocale – al quartiere Abba e in zona Sant’Anna: 600 euro al mese per tre stanze.

Mediamente in città i monolocali costano poco più di 460 euro al mese, e passano da un minimo di 350 euro a un massimo di 550. I bilocali si aggirano attorno ai 600 euro con estremi che vanno da 450 a 750 euro. Per un trilocale ci vogliono invece all’incirca 750 euro: si va dai 500 ai 100 euro al mese.

In provincia

In provincia il posto più caro è Salò, dove per un trilocale in centro si spendono mediamente 900 euro al mese. Seguono poi il centro di Collebeato, quello di Desenzano del Garda e la periferia dello stesso Salò: qui per tre stanze si pagano mediamente 850 euro al mese. Poco meno, 800 euro al mese si spendono sempre per tre stanze nella frazione di Rivoltella, sempre a Desenzano, ma anche a Provaglio d’Iseo e Roncadelle. Si spende invece poco in alcuni paesi delle valli e della Bassa.

Se si fa un calcolo medio, per i monolocali in provincia si spendono all’incirca 360 euro al mese (si passa da 200 a 500 euro), 480 euro per i bilocali, che vanno dai 300 ai 700 euro, mentre i trilocali costano poco più di 580 euro: dai 900 di salò si passa ai 380 di Remedello.