Nell’era della bolla immobiliare e dei prezzi alle stelle, l’edilizia convenzionata rappresenta una delle poche alternative possibili per calmierare i costi dell’abitare, affiancando gli interventi di edilizia residenziale pubblica (Erp) e i più recenti piani di housing sociale. La formula si basa su un accordo notarile tra Amministrazione pubblica e operatori privati – imprese di costruzione o cooperative di abitazione – che, in cambio di terreni a costo ridotto o sconti sugli oneri di urbanizzazione, si impegnano a vendere o affittare gli appartamenti a tariffe controllate, rivolte a famiglie, giovani coppie e lavoratori con redditi medio-bassi.
Il modello
A Brescia questo modello per la realizzazione di alloggi destinati alla vendita o alla locazione a prezzi inferiori rispetto al mercato libero ha storicamente trovato ampia applicazione nei Piani di Edilizia Economica e Popolare (Peep), che hanno disegnato lo sviluppo di interi quartieri cittadini, da Sanpolino a Folzano, fino a Mompiano e alle aree limitrofe al centro. Più recentemente, l’Amministrazione ha integrato le convenzioni tradizionali con programmi di rigenerazione urbana e housing sociale finanziati anche tramite fondi nazionali e regionali, come i progetti nell’area dell'ex Torre Tintoretto e i bandi promossi da Regione Lombardia.
I numeri in città
Ma la domanda resta – neanche a dirlo – di gran lunga superiore all’offerta. In una delle ultime assegnazioni comunali nel 2025, ad esempio, sono state presentate 311 domande per 82 alloggi disponibili, lasciando fuori graduatoria circa tre famiglie su quattro. Uno scenario che testimonia sia l’attrattività dei prezzi calmierati rispetto alle quotazioni medie del capoluogo, sia la necessità di monitorare con attenzione l’uscita dei nuovi avvisi pubblici e i relativi requisiti di accesso, legati alla residenza o all'attività lavorativa sul territorio e a precise soglie Isee.
Nel Piano per l’abitare presentato dalla Loggia lo scorso settembre è stata infatti stimata la necessità di realizzare o recuperare 5.900 nuovi alloggi nei prossimi quindici anni, di cui 2.200 specificamente destinati all’edilizia sociale e convenzionata.
In provincia
In tutta la provincia si contano oltre 12mila alloggi tra edilizia pubblica e abitazioni a canone agevolato o convenzionato. Di questi, circa 6.738 sono gestiti direttamente da Aler Brescia-Cremona-Mantova sul territorio provinciale, mentre la restante quota appartiene ai patrimoni comunali, alle cooperative e agli interventi di edilizia convenzionata e housing sociale, con circa 5mila unità concentrate nel solo capoluogo. Numeri importanti, che però non bastano mai.
Anche perché molti quartieri costruiti negli anni '80 e '90 nei Piani di Edilizia Economica e Popolare dei comuni dell’hinterland – come Roncadelle, Castenedolo, Gussago, Concesio, Rezzato o Montichiari – hanno superato i 20 o 30 anni di durata della convenzione, entrando di fatto nel libero mercato.
A questo fisiologico esaurimento si sommano le pratiche di affrancazione individuale, con cui i proprietari riscattano i vincoli comunali dopo i primi cinque anni, riducendo ulteriormente lo stock di case a prezzo calmierato disponibile per le nuove generazioni e rendendo sempre più urgente una programmazione strutturale sul territorio.