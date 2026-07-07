Abbiamo vissuto il terzo mese di giugno più caldo di sempre

Che il mese di giugno da poco concluso sia stato bollente lo sappiamo tutti, ma quando si parla di meteorologia e climatologia l’ultima parola spetta sempre ai dati, che ci aiutano a fare chiarezza: secondo le rilevazioni dell’osservatorio di Ghedi, abbiamo vissuto il terzo mese di giugno più caldo di tutta la serie storica, iniziata nel 1951.
Questa spiacevole medaglia di bronzo è stata conquistata grazie a una temperatura media mensile pari a +25,65°C. Al primo posto, con una media di +25,97°C, svetta il mese di giugno del 2025, mentre sul secondo gradino del podio troviamo il mese di giugno del 2003, con una media di +25,68°C.
A pesare sul dato di quest’anno è stata soprattutto la terza decade, che ha portato con sé temperature da record: i +37,7°C raggiunti a Brescia nove giorni fa rappresentano il valore più alto mai rilevato in giugno nella nostra città, ma meritano di essere sottolineate anche le minime, che per molte notti non sono riuscite a scendere sotto i +25°C. L’occasione è buona per ribadire una semplice, ma fondamentale distinzione: un conto è la temperatura media, che in questo caso ha permesso a giugno di conquistare il terzo posto nella classifica dei più caldi di sempre, un conto sono i singoli record, di massima o di minima, che non necessariamente vanno di pari passo con il bilancio complessivo di un mese.
Primo semestre
A proposito di record e di bilanci, merita di essere sottolineato un dato davvero impressionante: con una temperatura media di +13,81°C, il primo semestre del 2026 è salito al primo posto nella classifica dei più caldi di tutta la serie storica di Ghedi (ovviamente, per far sì che il confronto abbia senso, vengono presi in considerazione solo i semestri analoghi, ovvero quelli che vanno da gennaio a giugno).
Finora il record spettava ai primi sei mesi del 2025, che erano entrati in archivio con una media di +13,61°C, ma il primato ha avuto vita breve ed è stato superato di ben due decimi di grado (tantissimi, se pensiamo che si parla di un semestre), a conferma di un cambiamento climatico sempre più rapido.
Il meteoquiz
Ora spazio al nuovo meteoquiz, non prima di aver risposto al quesito di una settimana fa: il 12 luglio 1961 il pluviometro dell’istituto Pastori rilevò 109 millimetri.
Molto più recente l’episodio di cui parliamo oggi: un anno fa, all’alba del 9 luglio, si verificò un brusco calo termico, favorito dall’ingresso di correnti fresche, che furono accolte con grande entusiasmo, dopo il mese di giugno più caldo di sempre.