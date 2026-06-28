Caldo record, +37,7°C in città: il valore più alto mai rilevato in giugno

Dopo il record storico stabilito venerdì a Ghedi, oggi anche la stazione meteorologica dell’istituto Pastori, in città, ha raggiunto un picco che non ha precedenti nei mesi di giugno di tutta la serie storica, iniziata nel 1949: nel pomeriggio la temperatura ha toccato i +37,7°C.
Record mensile
I numeri sono inequivocabili: Brescia ha stabilito un nuovo record mensile (il precedente primato era di +37,3°C), ma come previsto è rimasto imbattuto il record assoluto, pari a +39,2°C e datato 11 agosto 2003.
Si tratta di dati ufficiali, rilevati da un osservatorio attivo da tre quarti di secolo, quindi l’eccezionalità dell’evento non può in alcun modo essere messa in discussione.
I numeri di oggi mettono a tacere, una volta per tutte, ogni tentativo di minimizzare la portata di un’ondata di caldo che oggi ha raggiunto il suo apice. Non è solo un’anomalia, è un evento storico, prendiamone atto.