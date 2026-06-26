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Caldo, a Ghedi record storico: +36,9 gradi. E siamo solo all’inizio

Si tratta delle temperatura più alta mai rilevata dalla stazione meteorologica a partire dal 1951

Riccardo Paroni

Sole rovente nel cielo - © www.giornaledibrescia.it
Sole rovente nel cielo - © www.giornaledibrescia.it

Neanche il tempo di iniziare un weekend che si preannuncia rovente ed è già arrivato il primo record. Oggi pomeriggio la stazione meteorologica di Ghedi ha rilevato una massima di +36,9°C.

Non era mai stato raggiunto un picco così alto nei mesi di giugno di tutta la serie storica, iniziata nel lontano 1951. Il precedente record, pari a +36,4°C e datato 27 giugno 2019, è stato dunque battuto, ma attenzione: il primato di oggi, secondo le previsioni, avrà vita brevissima.

Domani e domenica assisteremo infatti a un ulteriore rialzo termico, che con ogni probabilità farà stabilire nuovi record anche in città: secondo i dati l'osservatorio dell’istituto Pastori, che oggi si è fermato a +36,4°C, il picco più alto mai rilevato in giugno è pari a +37,3°C. Domani e domenica le temperature aumenteranno in tutta la provincia e, purtroppo, dovremo aggiornare il libro dei record.

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