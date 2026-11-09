Dall’Uruguay Leone XIV lancia un messaggio a tutte le Americhe

Con l’arrivo in Argentina è entrato nel vivo, anche dal punto di vista politico, il viaggio più lungo e impegnativo di papa Leone XIV finora, quello in America Latina (Uruguay, Argentina e Perù, 6-17 novembre). L’emisfero occidentale rimane il centro del cristianesimo in termini di percentuale di popolazione cristiana. Non a caso è dalle Americhe e dall’Australia (chiese nate all’ombra degli imperi spagnolo, portoghese, e britannico) che a fine Ottocento il collegio cardinalizio iniziò a diversificarsi con i primi membri non europei.
Nella chiesa cattolica dal Vaticano II in poi, l’America Latina si è rivelata sorgente e polmone del cattolicesimo globale: teologia della liberazione e azione sociale della chiesa, questione democratica, questione ambientale, rapporti tra il ricco nord e il resto del continente trattato dagli Stati Uniti come «backyard», il cortile di casa in cui imporre un certo ordine mondiale. Il pontificato di Francesco aveva mostrato il ruolo chiave dell’America Latina per la chiesa globale.
Leone XIV è un papa panamericano, profondamente plasmato dalla sua esperienza in Perù in cui ha trascorso due decenni come missionario agostiniano prima e come vescovo poi, proprio durante il pontificato del primo papa dal sud del mondo, Francesco. L’America Latina è ancora una grande potenza nel cattolicesimo globale, in misura minore rispetto al passato: è in aumento la percentuale di adulti non affiliati a nessuna religione. Al cattolicesimo sociale si è spesso sostituito il «vangelo della prosperità» neo-protestante esportato dagli Usa.
Ma il cattolicesimo latino-americano non è più in caduta libera: si è notato un rallentamento della tendenza alle «conversioni» dei cattolici verso le chiese neo-protestanti. Leone XIV incarna una visione unitaria del continente – le Americhe – che ricorda Giovanni Paolo II. Per contro, Leone XIV ha mostrato di recepire alcuni frutti della teologia della liberazione, se non apertis verbis almeno nelle sue formulazioni della dottrina sociale della chiesa: all’inizio del pontificato, l’esortazione Dilexi te dell’ottobre 2025 (che si deve in parte a papa Francesco) sull’amore per i poveri impiegava la parola «liberazione» per ben tredici volte.
La chiesa latino-americana è rilevante dal punto di vista globale anche dal punto di vista politico. Il pontificato di Francesco aveva coinciso con l’involuzione di culture politiche di sinistra che si ispiravano (legittimamente o meno) alla teologia della liberazione e alla sua voce critica del ruolo degli Usa nel mondo globale e nel continente. Si è vista negli ultimi due decenni una crisi delle democrazie ma anche della statualità, con una reazione di tipo trumpiano da destra.
Il rapporto tra Leone XIV e il continente latino-americano vede al centro tensioni più politiche che ecclesiali o teologiche: è lontana l’era di papa Wojtyla e del cardinale poi papa Ratzinger. Dall’America Latina (anche da leader politici cattolici) viene una lettura della situazione internazionale (sull’Ucraina e su Israele) non coincidente o divergente da quella dell’atlantismo di Leone XIV. Ma vi è convergenza sulla preoccupazione per le nuove-vecchie fonti di incertezza sul futuro del continente che vengono dagli Usa: l’intervento in Venezuela del gennaio 2026 e le minacce per un cambio di regime a Cuba.
Le mire di nuova o rinnovata grandezza, anche dal punto di vista territoriale, dell’America trumpiana portano instabilità sul versante sud. La Cina ha sostituito il mondo sovietico come competitore degli Stati Uniti, e questo influenza la politica interna in diversi paesi. Per il papato globale la sfida non viene solo da Washington. In Argentina il populismo ultraliberista e anarcocapitalista di Javier Milei è in chiara rotta di collisione con la dottrina sociale della chiesa e fa eco a messaggi simili provenienti dagli Usa come anche dall’Europa delle nuove destre dell’internazionale nazionalista.
Ma il caso del Brasile, con la vittoria di Lula su Bolsonaro figlio, e la sconfitta della Casa Bianca alle elezioni di midtern del 3 novembre dimostrano che il populismo trumpiano non è destino. Di fronte agli enormi problemi economici, sociali del continente, la dottrina sociale della chiesa rimane allergica alle soluzioni drastiche: tanto quelle stataliste quanto quelle liberiste. Come papa Leone XIV ha detto a Casavalle in Uruguay il 7 novembre: «Dobbiamo lavorare uniti: la Chiesa, la società civile e lo Stato».
È un messaggio a tutto il continente. Questo lungo viaggio consente a Leone XIV di iniziare un discorso a tutte le Americhe, in attesa di sapere se e quando Prevost potrà visitare gli Stati Uniti. A Washington si è aperta una lunga fase di transizione con effetti sul resto del continente.