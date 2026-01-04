Attacco Usa in Venezuela, almeno 40 morti tra civili e militari

Almeno 40 persone sarebbero rimaste uccise nell'attacco statunitense contro il Venezuela avvenuto nelle prime ore di sabato, tra cui militari e civili, secondo quanto riferito da un alto funzionario venezuelano che ha parlato in condizione di anonimato. Lo riporta il New York Times.

Donald Trump, intervenuto ieri su Fox News, ha detto che nessun soldato americano è rimasto ucciso. Ha tuttavia suggerito che alcuni militari sono rimasti feriti. Il generale Dan Caine, capo dello stato maggiore congiunto, ha dichiarato in seguito, durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago con il presidente Trump, che uno degli elicotteri statunitensi impegnati nell'operazione di cattura del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie era stato colpito ma «era rimasto in grado di volare» e che tutti i velivoli statunitensi «sono tornati alla base».

La Cina

Nel frattempo la Cina ha chiesto l’immediato rilascio di Maduro e della moglie. «La Cina chiede agli Stati Uniti di garantire la sicurezza personale del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie, di rilasciarli immediatamente e di fermare il rovesciamento del governo in Venezuela», ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una nota, definendo l'attacco una «chiara violazione del diritto internazionale».