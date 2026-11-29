Sui manuali di scienza politica si legge che nei sistemi bipolari la competizione elettorale si concentra sulla cattura dell’elettorato di centro. Sarebbe lì – recitano –, in quella terra di mezzo popolata da elettori mobili, pragmatici e poco inclini alle liturgie identitarie, che si costruiscono maggioranze stabili. Questo è valso fino a ieri. Non più oggi, non più in tempi di populismo dilagante. Lo si vede nell’America di Trump e Mamdani, nella Francia di Le Pen e Mélenchon, nella Germania di Alice Weidel e Elif Eralp. E l’Italia non fa eccezione.
Lo dimostra l’andamento della presente campagna elettorale. Man mano che il voto si avvicina, la presunta democrazia dell’alternanza nostrana non converge verso il baricentro moderato. Si sfilaccia lungo i bordi, si radicalizza, si accende di toni perentori che sembrano pensati più per mobilitare i fedeli che per convincere chi esita.
Il fenomeno riguarda entrambi gli schieramenti, sebbene con dinamiche e linguaggi diversi. Da una parte, la maggioranza di governo deve fare i conti con tensioni che spingono il perimetro verso Futuro Nazionale del generale Vannacci: una destra più radicale e identitaria, esposta a pulsioni sovraniste e a tentazioni nostalgiche che rischiano di logorare la tenuta moderata del polo. Dall’altra parte, nel centrosinistra, la spinta movimentista di Elly Schlein ha progressivamente messo all’angolo la cultura riformista, riducendo lo spazio di chi chiede gradualità, realismo economico, una collocazione atlantica ed europea senza tentennamenti.
Il risultato è un paradosso tutto italiano: due poli che si contendono la guida del Paese, ma che appaiono sempre più condizionati dalle rispettive ali estreme. In questo scenario la competizione elettorale smette di essere una gara per conquistare il voto d’opinione e diventa una prova di resistenza contro le falle che si aprono alle estreme. L’obiettivo prioritario dei leader non è più rassicurare il centro, ma tappare i buchi sui fianchi, impedire che il malcontento venga intercettato da voci più rumorose, più radicali, più libere dai vincoli della responsabilità amministrativa.
È qui che torna a farsi sentire l’eco del populismo originario, non come semplice nostalgia del passato, ma come mutazione genetica. Quando Beppe Grillo riappare in televisione per quaranta minuti, catalizzando l’attenzione mediatica più di un evento solenne, e posa simbolicamente la mano sulla spalla di Alessandro Di Battista, chiamandolo «fratello minore», non si può liquidare il segnale con sufficienza.
Il fondatore del M5s può anche apparire un retore stanco, una copia sbiadita dell’Elevato che fu. Conserva, tuttavia, il fiuto per intercettare i tempi nuovi: quel venticello post-populista ben più rabbioso e più antisistema del vecchio grillismo, un venticello inclinato a simpatie filorusse e a un’ostilità viscerale verso l’Occidente.
Per Giuseppe Conte la prospettiva di una nuova iniziativa politica, peggio se legata a Di Battista, rappresenta una mina vagante, proprio nel momento più delicato. L’ex premier sta cercando di accreditarsi come il perno credibile e rassicurante di un’alternativa di governo, ma un soggetto radicale e antagonista alla sua sinistra rischia di erodergli consensi preziosi. Anche una percentuale contenuta, se tradotta in sottrazione netta di consenso, basterebbe a incrinare l’equilibrio della coalizione. Il problema non si ferma peraltro ai confini del M5s. Investe in pieno l’intero campo largo e la stessa Schlein.
È l’esatto parallelo del caso Vannacci. Se i nuovi raggruppamenti radicali restano fuori, indeboliscono i due poli. Se invece vengono attratti nell’orbita della coalizione, il rischio è ancora più insidioso. Alleanze che inglobano radicalismo ed antioccidentalismo perdono smalto. Mortificano le componenti moderate. Per Giorgia Meloni ciò può comportare il suo azzoppamento. Per Elly Schlein può riaprire la partita della candidatura a premier e soprattutto per il campo largo può mettere in forse una vittoria già data per certa.