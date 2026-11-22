A dare retta agli appelli alla coesione, addirittura alla chiamata alle armi dei due blocchi e alla conseguente polarizzazione del confronto pubblico, sembreremmo giunti finalmente alla meta: il compimento di quel bipolarismo perfetto che per decenni è stato invocato come la panacea di tutti i mali della nostra repubblica. Niente più spazi per posizioni terze, niente più velleità centriste o terzopoliste. Saremmo approdati, insomma, alla tanto vagheggiata «democrazia dell’alternanza».
Uno dei pregi teorici di questo modello è stato illustrato a iosa: istituisce un legame fiduciario diretto tra il cittadino elettore e la coalizione premiata nelle urne. Un patto chiaro che dovrebbe blindare la coerenza programmatica, garantendo che le promesse fatte in campagna elettorale trovino attuazione senza che la maggioranza uscita dal voto venga messa in ginocchio da secessioni, tradimenti o manovre di palazzo. Ma la realtà, si sa, ha la scorza dura e mal sopporta le simmetrie geometriche della teoria politica.
A incrinare questo quadro idilliaco, minacciano di intervenire almeno due fattori. Il primo è l’eventualità – tutt’altro che remota – di un pareggio perfetto tra i due contendenti. In quel caso, lo schema dell’alternanza andrebbe in frantumi. L’unica via d’uscita, a meno di dar vita ad un governo di unità nazionale, sarebbe il ritorno precipitoso alle urne, o, in alternativa, il ricorso ad una maggioranza frutto di un rimpasto tra i poli.
È l’eventualità di un caso simile che consiglia estrema prudenza nel celebrare la raggiunta maturità della nostra democrazia maggioritaria. Parliamo del ritorno alla pratica più che centenaria delle combinazioni dei partiti al centro del sistema politico, inaugurato all’indomani dell’unità d’Italia da Agostino Depretis per isolare le forze estreme e passato alla storia come trasformismo. Anche al tempo della Prima Repubblica, a questa prassi erano condannati i partiti di centro, in testa la Democrazia Cristiana, se almeno volevano dar vita ad una maggioranza.
Le estreme (Msi a destra e Pci a sinistra) erano infatti programmaticamente confinate all’opposizione. Con il passaggio alla Seconda Repubblica e l’avvento del bipolarismo, ci si attendeva la scomparsa di combinazioni politiche sciolte dagli impegni presi con l’elettorato. Invece, il vizio ha cambiato solo pelle. Se nella Prima Repubblica a muoversi erano i partiti, oggi sono i singoli parlamentari a mutare disinvoltamente casacca, saltando senza imbarazzo dal campo della maggioranza a quello dell’opposizione e viceversa.
I numeri raccontano impietosamente questa mutazione genetica. Nella legislatura in corso si registrano già decine di transiti; un flusso che in genere subisce una pericolosa accelerazione in prossimità delle scadenze elettorali. Già il passaggio storico dal 1992 al 1994 vide una corposa trasmigrazione di deputati nel Gruppo misto come trampolino di lancio verso nuovi lidi: da 21 sono passati a 99. Nelle ultime legislature, la tendenza ha assunto ritmi vertiginosi: si sono triplicati alla Camera e quintuplicati al Senato.
E forse il bello – o meglio, il brutto – deve ancora venire. Da un lato, l’ipotesi di un pareggio elettorale e la conseguente necessità di dar vita a governi trasversali potrebbero scatenare una diaspora parlamentare: una migrazione alla ricerca di una poltrona da sottosegretario, da ministro o, quantomeno, di sottogoverno. Dall’altro lato, anche in caso di vittoria netta di uno schieramento, il virus del trasformismo non è detto che si estinguerebbe. Con un’aggravante rispetto al passato, ossia che non avrebbe nessuna giustificazione sistemica: non servirebbe cioè a garantire la governabilità. Non risponderebbe a superiori esigenze di Stato o a convergenze programmatiche. Sarebbe mossa quasi esclusivamente dalla spinta individuale a garantirsi una posizione di potere o, più banalmente, una ricandidatura sicura.
Ecco perché la parola «trasformismo» continua a suonare come un verdetto senza appello: il sintomo di una politica che, pur cambiando le forme, resta spesso condizionata dalla logica dei botteghini.