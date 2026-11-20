C’è un filo invisibile che lega i forni spenti delle acciaierie bresciane ai vicoli di Antalya, una città sulla costa turca abitata da più gatti che esseri umani. È lì, sulle rive del Mediterraneo, che in questi giorni si gioca il futuro delle nostre bollette e del clima alla Cop31, il vertice mondiale sul clima. E se il tema sembra lontano, basti pensare a un numero: la sola provincia di Brescia consuma ogni anno circa 8.000 gigaWattora di elettricità industriale, quanto l’intera regione delle Marche.
Al centro dei negoziati internazionali qui a Cop31, in Turchia, c’è una parola chiave: elettrificazione. Non è uno slogan ecologista, ma è fisica tecnica applicata al portafoglio. Sostituire i combustibili fossili con l’elettricità significa rendere i processi infinitamente più efficienti: una pompa di calore, ad esempio, è fino a quattro volte più efficiente di una caldaia a gas. Allo stesso modo, su 100 euro spesi al distributore per un’auto a benzina, solo 25 servono davvero a muovere le ruote: il resto si disperde in calore e attriti. Un motore elettrico, invece, trasforma in movimento ben il 90% dell’energia.
A Brescia è molto visibile la dipendenza dal gas: negli ultimi giorni diverse acciaierie locali hanno dovuto fermare le colate a causa dell’elettricità schizzata a 400 euro al megaWattora. Il motivo? In Italia il prezzo della corrente è determinato per il 90% del tempo dal costo del gas fossile, ostaggio di guerre, stretti bloccati e tensioni geopolitiche.
Eppure, l’alternativa esiste già: secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), la diffusione delle rinnovabili ha già abbassato il prezzo medio europeo di oltre 55 euro al megaWattora. Oggi il solare vende energia a circa 60 euro e l’eolico a 80: cinque volte meno dei picchi che paralizzano le nostre fabbriche, e senza emettere gas serra. Le piccole emissioni derivanti dalla costruzione di questi impianti rinnovabili, infatti, si ripagano in pochi mesi, a fronte di impianti che durano trent’anni.
We can build a sustainable and inclusive future for eight billion people, leaving no one behind. At COP31, we are taking action to build a future where no one is left behind, through solutions that strengthen social well-being and equal opportunities. https://t.co/rr8dfrHHmc— COP31 Türkiye (@turkiyecop31) November 19, 2026
La stessa scelta che protegge il bilancio di famiglie e imprese è anche l’unica in grado di frenare le grandinate violente, le alluvioni in Valle Camonica e la scomparsa totale dei ghiacciai dell’Adamello.
Eppure, dal palco della Cop31, il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin non ha mai pronunciato la parola elettrificazione, preferendo puntare sul nucleare di nuova generazione: una tecnologia che però non ha ancora un solo impianto commerciale operativo né date certe, incapace di alleggerire anche una sola bolletta nei prossimi 20 anni.
I calcoli della IEA parlano chiaro: elettrificando i consumi attuali, i Paesi importatori come l’Italia taglierebbero le bollette familiari del 15%, risparmiando 400 miliardi di dollari all’anno. Con buona pace degli annunci, nei prossimi vent’anni produrranno molta più energia pulita i dieci pannelli fotovoltaici sul tetto dei miei genitori che i reattori nucleari del futuro.
Per accelerare servono invece subito misure concrete, come quella adottata in Australia: garantire elettricità gratuita alle famiglie nelle ore centrali della giornata, durante il picco di produzione solare in cui il prezzo già ora crolla. Sarebbe un incentivo immediato per spostare i consumi, tagliare i costi a tutti e trasformare la transizione energetica da un peso a una grande occasione di giustizia sociale.