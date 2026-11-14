Green Deal, Frassoni: «Frenare la transizione non difende l’industria»

Ridurre la dipendenza dal gas e rendere convenienti gli investimenti nelle tecnologie pulite: per Monica Frassoni la competitività dell’industria europea passa da qui. La presidente di EU Alliance to Save Energy, già europarlamentare, è intervenuta al convegno «Net-Zero: opportunità per l’industria a Brescia», promosso da Confindustria Brescia e Confindustria Lombardia. Difende la direzione del Green Deal, ma richiama la necessità di sostenere la domanda e dare continuità agli strumenti per le imprese.
Brescia vuole candidarsi a diventare un’area europea di riferimento per l’industria a basse emissioni. La proposta arriva dal presidente di Confindustria Brescia Paolo Streparava, che ieri al convegno «Net-Zero: opportunità per l’industria a Brescia», promosso con Confindustria Lombardia, ha indicato la necessità di costruire un progetto per i prossimi dieci anni: energia competitiva, nuove tecnologie e investimenti. «Non possiamo aspettare l’apertura dei bandi per decidere cosa vogliamo fare».
Presidente Frassoni Il Green Deal ha trascurato l’industria?
Non è mai stato un progetto soltanto ambientale. È nato per trasformare il sistema economico europeo, a partire dall’energia ma non esclusivamente da quella. Le normative adottate hanno fissato obiettivi impegnativi, prevedendo anche finanziamenti e orientamenti che gli Stati e i settori produttivi dovevano tradurre in pratica. Non sono decisioni cadute dal cielo: sono state discusse e approvate dal Parlamento europeo e dai governi, spesso con maggioranze molto ampie.
La correzione di rotta europea può aiutare le imprese?
La domanda è se rallentare la decarbonizzazione convenga davvero a un territorio come Brescia e all’Italia. Io penso di no. Anche le esperienze ascoltate qui dimostrano che ci sono imprese capaci di coglierne le opportunità. Tornare a una minore ambizione non significa necessariamente difendere l’industria. E nel ragionamento economico dobbiamo includere i costi dei cambiamenti climatici: gli eventi estremi producono danni concreti alle aziende. Anche questo pesa sulla competitività e richiede risposte.
Nell’auto, però, l’Europa perde terreno rispetto alla Cina. Sono stati sottovalutati i rischi?
C’è stata un’enorme distrazione, ma non la attribuirei solo all’Unione europea. Il settore automobilistico non ha letto adeguatamente la direzione verso l’elettrificazione. Inoltre le persone comprano meno auto, indipendentemente dalla motorizzazione, e questo elemento non è stato considerato abbastanza. I produttori europei hanno privilegiato i rendimenti per gli azionisti e modelli grandi e costosi, anche elettrici, lasciando meno spazio a chi vorrebbe cambiare automobile, scegliere l’elettrico e comprare europeo, ma non trova un prodotto accessibile.
Che prospettiva vede per la componentistica bresciana?
Molte imprese stanno già passando alla componentistica per la mobilità elettrica perché vedono lì una direzione di sviluppo. La Cina ha compreso questa trasformazione, anche per rispondere ai problemi di inquinamento e salute nelle città. In Europa sono state sottovalutate insieme le sfide industriali, quelle climatiche e le esigenze delle persone che devono acquistare un’auto.
Parliamo di efficienza energetica. Quale opportunità rappresenta per l’Italia?
È un vero settore industriale, nel quale il nostro Paese è all’avanguardia. Considerare le norme sull’efficienza e sugli edifici soprattutto come un problema riduce anche le possibilità delle nostre aziende di operare in quei mercati. La direttiva sulle cosiddette case verdi è stata molto ridimensionata durante il percorso legislativo. Il tema ora è accompagnare gli interventi e creare le condizioni perché famiglie e imprese possano investire.
Con quali strumenti, dopo il Superbonus?
Il Superbonus ha lasciato problemi, ma bisogna sostituirlo con altri strumenti di stimolo. Non possiamo prima destinare miliardi a un settore e poi ritirare tutto. Serve sostenere il lavoro delle imprese e creare domanda di tecnologie pulite, che oggi è insufficiente perché questi prodotti non convengono abbastanza.
Che cosa ne frena la convenienza?
Con una pompa di calore la riduzione dei consumi può essere molto maggiore del risparmio in bolletta. È un problema italiano: dipendiamo troppo dal gas e tassiamo l’elettricità molto più del gas. Se vogliamo favorire questi investimenti dobbiamo intervenire anche su questo squilibrio.