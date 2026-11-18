La crisi climatica non è finita, semmai è semplicemente essere uscita dall’agenda dei potenti della Terra. È il messaggio, anche non troppo nascosto, che arriva dalla Cop31 di Antalya in Turchia, il vertice che dal 9 al 20 novembre è chiamato ad affrontare la minaccia globale del cambiamento climatico, ormai relegato ai margini della politica internazionale.
«Abbiamo cominciato a parlare più di armi e dazi che della sopravvivenza delle generazioni future» ha denunciato il presidente del Brasile Lula, uno dei circa 70 capi di Stato e di governo intervenuti al vertice dei leader dell'11 e 12 novembre.
Ma più dei nomi dei presenti, a pesare sono stati soprattutto quelli degli assenti: Trump, Macron, Merz, Meloni, Sánchez, Modi, Xi Jinping (che ha però delegato il vicepresidente Han Zheng), non hanno messo piede direttamente in Turchia, a differenza della presidente della Commissione europea von der Leyen, con gli Stati Uniti che per il secondo anno consecutivo non hanno addirittura inviato rappresentanti governativi. E le assenze valgono quanto le dichiarazioni.
Sul tavolo della Cop31 però non mancano questioni decisive, anche in chiave geopolitica, perché il progressivo abbandono dei combustibili fossili, gli aiuti ai Paesi vulnerabili, la difesa dai disastri climatici o l’accesso alle tecnologie pulite sono elementi che si intrecciano strettamente con l'economia e con la difesa, con i temi delle migrazioni e con quelli della sanità. Uno spiraglio è stato aperto in questo senso dalla Turchia di Erdogan, che ha proposto di portare al 35% entro il 2035 la quota dell'elettricità nei consumi energetici finali mondiali. Uno spiraglio però e poco altro di più.
Adieu Parigi
Ecco quindi che Parigi sembra più lontana che mai. Nel 2015, in quella che è passata alla storia come una delle Cop più importanti (e disattese) di sempre, oltre 150 leader parteciparono alla Conferenza delle parti, con 195 «ttori che adottarono l’accordo per contenere l’aumento delle temperature «ben al di sotto» dei 2°C, cercando di limitarlo a 1,5°C. Era l’idea che almeno una minaccia, quella climatica, imponesse di superare la competizione tra Stati. E sebbene il patto mostrasse già una debolezza manifesta, ossia l'assenza di sanzioni automatiche per chi non rispettasse gli impegni di riduzione delle emissioni, incarnava una volontà politica che oggi sembra evaporata.
Da Glasgow a Belém
Le conferenze successive hanno ottenuto risultati sempre più insufficienti rispetto all’urgenza. Glasgow nel 2021 evocò la riduzione del carbone senza abbattimento delle emissioni. Sharm el-Sheikh nel 2022 decise un fondo per perdite e danni climatici. Dubai nel 2023 riconobbe la necessità di «allontanarsi dai combustibili fossili», senza però scadenze o impegni vincolanti. A Baku nel 2024 i Paesi sviluppati concordarono almeno 300 miliardi di dollari annui entro il 2035 per quelli in via di sviluppo: una cifra ritenuta inadeguata. Belém infine nel 2025 rilanciò i finanziamenti per l’adattamento, ma evitò una tabella di marcia per uscire da petrolio, carbone e gas.
Priorità
Il copione appare perciò ormai prevedibile anche nel 2026: negoziati estenuanti, scontri su ogni parola, un compromesso all’ultimo minuto e dichiarazioni solenni, mentre «la brutale verità è che la crisi climatica ci sta superando», come detto dal segretario generale dell’Onu António Guterres. Ma di fronte alla pur magra utilità delle Cop, ci si avvia alla conclusione di quella di Antalya con una triste certezza. Parigi aveva promesso che il mondo avrebbe affrontato insieme un pericolo condiviso, undici anni dopo l’ordine internazionale ha cambiato decisamente direzione, col pensiero sotteso che le questioni climatiche devono mettersi in fila dietro le urgenze del momento.