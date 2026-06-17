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Kyp, supply chain senza segreti grazie ad AI, blockchain e consulenza

L’azienda bresciana ha sviluppato un software per valutare analiticamente il profilo di rischio di ogni potenziale partner. Sartori: «È sempre più sentito il tema della verifica di affidabilità dei propri fornitori»
Anita Loriana Ronchi
I clienti di Kyp spaziano da siderurgia e metallurgia a logistica, edilizia, farmaceutico, energy, servizi
I clienti di Kyp spaziano da siderurgia e metallurgia a logistica, edilizia, farmaceutico, energy, servizi

L’affidabilità, ormai è assodato, è asset strategico per ogni organizzazione aziendale. Parallelamente alla crescita di sensibilità verso tale tema, si è sviluppato il core di Kyp (acronimo di acronimo di «Know your partner»), realtà bresciana nata nel 2020 con una mission ben precisa: offrire alle imprese uno strumento agile e intuitivo che, grazie al know how di professionisti qualificati, a partner accademici, nonché alle migliori tecnologie disponibili, garantisca certezza e aggiornamento continuo del dato, supportando le aziende nel conoscere, selezionare e monitorare in modo consapevole e sicuro fornitori e partner commerciali.

Evoluzione

Marco Sartori
Marco Sartori

La società, guidata da Marco Sartori, ha conosciuto una significativa evoluzione. Dagli esordi, in cui l’obiettivo principale era tutelare le imprese in caso di contestazioni (di carattere fiscale, amministrativo, operativo), Kyp ha rafforzato l’aspetto consulenziale e consolidato la possibilità di supportare decisioni strategiche più consapevoli e fondate su dati e analisi. Insomma, dall’intervento contingente legato per lo più ad una gestione inadeguata del risk management, ad una serie di servizi che accompagnano l’impresa lungo tutto il suo percorso di vita.

Lo sottolinea il ceo Marco Sartori, un background professionale nell’ambito della compliance aziendale (già ceo di Complegal, società appartenente al gruppo di consulenza Studio Bandera, dalla cui sinergia ha proprio preso forma Kyp srl con sede a Milano e a Brescia): «La principale novità sta nel contesto, nel senso che è sempre più sentito il tema della verifica di affidabilità dei propri fornitori, sia per l’importanza che ha assunto la sostenibilità, sia per i casi eclatanti nella distribuzione organizzata, nell’edilizia, nella moda.

Noi – prosegue Sartori – da sempre operiamo in tale direzione, ma ora l’imprenditore non può più fare a meno di considerare i rischi della catena di fornitura. Forse all’inizio siamo stati confusi con uno strumento di business information o un data provider: in realtà Kyp è una società di consulenza, specializzata in un ambito che oggi è molto importante e che non costituisce un semplice adempimento normativo, ma un autentico vantaggio competitivo per le aziende che vogliono costruire una supply chain più sicura, più trasparente, più resiliente, più etica».

Piattaforma

Il motore tecnologico dell’azienda è rappresentato da una piattaforma digitale supportata da blockchain, AI e monitoraggio continuo, nonché da algoritmi certificati, in primis Kyperalgorithm®, algoritmo proprietario sviluppato in collaborazione con la softwware house bresciana Gulliver, che permette di valutare con precisione il profilo di rischio di ogni impresa.

Il dato però rappresenta solo il punto di partenza. «Il vero valore – spiega il ceo Kyp – nasce dalla sua interpretazione e dalla capacità di trasformarlo in uno strumento concreto di prevenzione, gestione del rischio, supporto delle decisioni aziendali. Affianchiamo le aziende che lo utilizzano su tutto il processo di selezione dei propri partner e delle relative procedure aziendali».

Le aziende che si rivolgono a Kyp spaziano da siderurgia e metallurgia a logistica, edilizia, farmaceutico, energy, servizi. «Grazie anche alla costituzione di un ufficio commerciale e di un project management stiamo avendo successo in comparti abbastanza eterogenei. Quando un imprenditore è illuminato – conclude Marco Sartori –, a prescindere dal settore in cui opera, comprende l'opportunità di gestire questi processi in maniera attenta».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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