Giornale di Brescia
Abbonati
GdB & Futura
GdB & FuturaGDB+Economia

L’Euro digitale va avanti verso la prova finale: la fiducia dei cittadini

Secondo l’analisi dell’Europarlamento uno dei nodi principali è il limite di giacenza, cioè la quantità massima che ciascun cittadino potrà tenere nel proprio portafoglio digitale
Il quartier generale della Bce a Francoforte
Il quartier generale della Bce a Francoforte

L’accordo politico dei giorni scorsi del parlamento europeo sull’euro digitale racconta una cosa semplice: la moneta del futuro non sarà soltanto più veloce, ma anche più sorvegliata nelle sue conseguenze. Secondo l’analisi dell’Europarlamento uno dei nodi principali è il limite di giacenza, cioè la quantità massima che ciascun cittadino potrà tenere nel proprio portafoglio digitale.

Non sarà fissato però ora: secondo l’intesa la metodologia verrà definita nel 2028, un anno prima del possibile lancio. È un rinvio tecnico ma che cela in sé anche un motivo strettamente politico, perché da quel numero dipenderà l’equilibrio tra innovazione e stabilità bancaria. L’euro digitale non è infatti una criptovaluta. Nelle intenzioni della Banca centrale europea si tratta infatti dell’equivalente elettronico del contante: moneta pubblica, emessa e garantita dall’Eurosistema, utilizzabile per pagare nei negozi, online o tra privati. Un euro digitale varrà sempre un euro, come una moneta o una banconota.

Bitcoin e le altre criptovalute invece non sono garantite da una banca centrale, non hanno corso legale e vivono dell’oscillazione del mercato. La differenza è decisiva. l’euro digitale nasce per affiancare il contante e di certo non per sostituirlo. E proprio perché sarebbe moneta sicura potrebbe attirare risparmi oggi depositati nelle banche. Da qui il tetto: abbastanza alto da renderlo utile nella vita quotidiana, abbastanza basso da non svuotare i conti correnti.

La partita dunque non riguarda solo la tecnologia ma coinvolge la sovranità europea nei pagamenti, la fiducia nella moneta pubblica e il rapporto tra cittadini, banche e Stato. L’euro digitale promette comodità e sicurezza, ma dovrà convincere su privacy, semplicità e reale utilità. Perché una moneta, anche quando diventa digitale, funziona solo se le persone si sentono sicuri nell’usarla.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Euro digitaleCaleidoscopio

Tecnologia & Ambiente

Il futuro è già qui: tutto quello che c’è da sapere su Tecnologia e Ambiente.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Tecnologia & Ambiente

Il futuro è già qui: tutto quello che c’è da sapere su Tecnologia e Ambiente.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Il tuo quotidiano, con tablet inclusoIl tuo quotidiano, con tablet incluso

Direttamente a casa tua, per tutta la famiglia a soli 0,90€ al giorno

SCOPRI DI PIÙ
Aree protette e parchi: con il GdB due guide sulla natura brescianaAree protette e parchi: con il GdB due guide sulla natura bresciana

Un viaggio nelle terre bresciane: Dai laghi alle montagne, dal corso dei fiumi ai boschi di pianura

SCOPRI DI PIÙ
Come comunicare senza perdere valore: «AI Marketing» in edicola con il GdBCome comunicare senza perdere valore: «AI Marketing» in edicola con il GdB

Un libro dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel marketing e nella comunicazione, tra automazione, creatività ed empatia.

SCOPRI DI PIÙ