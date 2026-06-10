L’Euro digitale va avanti verso la prova finale: la fiducia dei cittadini

L’accordo politico dei giorni scorsi del parlamento europeo sull’euro digitale racconta una cosa semplice: la moneta del futuro non sarà soltanto più veloce, ma anche più sorvegliata nelle sue conseguenze. Secondo l’analisi dell’Europarlamento uno dei nodi principali è il limite di giacenza, cioè la quantità massima che ciascun cittadino potrà tenere nel proprio portafoglio digitale.
Non sarà fissato però ora: secondo l’intesa la metodologia verrà definita nel 2028, un anno prima del possibile lancio. È un rinvio tecnico ma che cela in sé anche un motivo strettamente politico, perché da quel numero dipenderà l’equilibrio tra innovazione e stabilità bancaria. L’euro digitale non è infatti una criptovaluta. Nelle intenzioni della Banca centrale europea si tratta infatti dell’equivalente elettronico del contante: moneta pubblica, emessa e garantita dall’Eurosistema, utilizzabile per pagare nei negozi, online o tra privati. Un euro digitale varrà sempre un euro, come una moneta o una banconota.
Bitcoin e le altre criptovalute invece non sono garantite da una banca centrale, non hanno corso legale e vivono dell’oscillazione del mercato. La differenza è decisiva. l’euro digitale nasce per affiancare il contante e di certo non per sostituirlo. E proprio perché sarebbe moneta sicura potrebbe attirare risparmi oggi depositati nelle banche. Da qui il tetto: abbastanza alto da renderlo utile nella vita quotidiana, abbastanza basso da non svuotare i conti correnti.
La partita dunque non riguarda solo la tecnologia ma coinvolge la sovranità europea nei pagamenti, la fiducia nella moneta pubblica e il rapporto tra cittadini, banche e Stato. L’euro digitale promette comodità e sicurezza, ma dovrà convincere su privacy, semplicità e reale utilità. Perché una moneta, anche quando diventa digitale, funziona solo se le persone si sentono sicuri nell’usarla.