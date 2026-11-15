Satelliti, «Italia competitiva ma servono capitali e visione di mercato»

Le competenze per «concepire, progettare e produrre aerei, elicotteri e satelliti ci sono», quello che in Italia manca per poter sfidare lo strapotere di Starlink sono invece «capitali, accesso veloce allo spazio e una visione del mercato internazionale non provinciale». Paolo Cerabolini, presidente del Lombardia Aerospace Cluster, è sicuro: l’Italia e la Lombardia non hanno nulla da invidiare al resto del mondo in termini di know-how e capacità produttiva, forti di una filiera completa che va dalla bozza di progetto alla creazione vera e propria del prodotto. Eppure, numeri alla mano, il nostro sistema è ancora indietro rispetto ai competitor americani e cinesi.
Presidente, come mai questa distanza?
Noi europei scontiamo soprattutto un limite culturale e imprenditoriale, più che tecnologico. Non ci mancano le competenze né le capacità tecniche, ma abbiamo una visione del mercato ancora troppo provinciale, una minore disponibilità di capitali e una maggiore paura di fallire. Negli Stati Uniti per esempio un imprenditore parte spesso con l’ambizione di conquistare il mercato globale: Elon Musk ne è un esempio emblematico. Il sistema americano inoltre è più rapido e disposto a sostenere il rischio, in Europa invece i processi decisionali richiedono spesso tempi molto più lunghi. Nel settore dei satelliti c’è poi un altro limite ed è legato all’accesso veloce allo spazio: SpaceX lancia quasi un razzo al giorno, con quei Falcon che hanno anche l’incredibile caratteristica di poter atterrare e volare nuovamente, noi invece portiamo nello spazio un Ariane o un Vega – vettori non riutilizzabili – con una frequenza molto inferiore.
Cosa intende quando dice che non mancano né le competenze né le capacità tecniche?
Si prenda l’Italia: il nostro è uno dei pochi Paesi al mondo dove è presente l’intera filiera del settore aerospace: possiamo concepire, progettare e produrre aerei, elicotteri e satelliti. Lo stesso dicasi per la Lombardia. In Regione per esempio copriamo l’intero segmento upstream, dalla realizzazione di sistemi e sottosistemi satellitari fino all’integrazione di satelliti completi. Abbiamo grandi player industriali ma anche un tessuto di imprese altamente specializzate. A queste si affiancano eccellenze nella meccanica di precisione, nelle tecnologie ottiche, negli apparati ad alta frequenza e nei sistemi per la ricezione e la trasmissione delle comunicazioni satellitari ottiche, ambito sul quale stiamo investendo come Cluster.
Che sforzi sono stati fatti per colmare il gap?
Per accelerare la produzione, grazie alle risorse del Pnrr, sono stati avviati investimenti per realizzare nuove infrastrutture industriali e linee produttive, tra cui la Space Smart Factory di Thales Alenia Space a Roma. Più in generale però serve un lavoro strategico più profondo e di lungo periodo: dobbiamo imparare a concentrare risorse e investimenti su alcuni settori tecnologici prioritari, nei quali possiamo sviluppare competenze distintive e assumere un ruolo di leadership internazionale, senza però perdere di vista altre tecnologie.
Come valuta il progetto dell’Unione europea Iris²?
È strategico per l’autonomia europea nelle comunicazioni sicure, anche se la partita è ancora tutta da costruire. I numeri aiutano a comprenderne la portata: la costellazione Iris² prevede 348 satelliti, di cui 330 in orbita terrestre bassa e 18 in orbita media: tra questi 66 sono per esigenze di difesa, sicurezza e gestione delle emergenze. È una scala molto diversa rispetto a quella di Starlink, che arriverà presto a 15.000 unità, ma bisogna considerare che i due sistemi rispondono a esigenze differenti. Starlink punta a offrire connettività su vasta scala, mentre Iris² nasce invece dalla volontà di disporre di un’infrastruttura autonoma e sicura, capace di garantire comunicazioni strategiche.