I satelliti Starlink annullano il digital divide, ma la fibra è essenziale

A volte li si può scorgere sfilare in cielo in ordinati caroselli di luci, più spesso il loro nome è associato alla guerra in Ucraina o a quello del loro complicato padrone Elon Musk. Stiamo parlando dei satelliti di Starlink, divisione di SpaceX che offre un servizio di internet satellitare ormai diffuso in tutto il mondo. Anche nel Bresciano. Facendo una semplice ricerca sul sito di Starlink si scopre infatti che tutto il territorio provinciale è coperto dalla rete, con pacchetti che vanno dai 35 euro mensili per quello base, con connessione fino a 100 megabit al secondo, ai 65 del piano più costoso, salvo promozioni e costi per l’hardware.
E la forza di Starlink sta nella capacità di coprire qualsiasi zona, raggiungendo dal cielo e non da terra persino quelle aree montane così diffuse nella nostra provincia e che altrimenti rimarrebbero isolate. «La connessione satellitare è fondamentale per superare il digital divide – conferma Francesco Gringoli, professore ordinario al Dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’Università di Brescia –, soprattutto dove gli elevati costi di infrastrutturazione rendono economicamente poco sostenibile la posa della fibra ottica, scoraggiando gli operatori dall’investire nella copertura».
Capacità
Starlink, che opera in regime di quasi monopolio dei cieli, però non è la soluzione a tutti i problemi «perché la fibra ottica resta insostituibile e il cablaggio imprescindibile – afferma –. Ha infatti una capacità imbattibile e, nonostante la continua evoluzione della tecnologia satellitare, non è al momento possibile pensare di abbandonarla».
Il punto sta tutto nel termine capacità, con il quale si intende la quantità massima di dati che possono essere trasmessi o ricevuti lungo il canale di comunicazione in un determinato intervallo di tempo. La distinzione è fondamentale: garantire una copertura geografica non significa infatti poter servire un numero illimitato di utenti con le stesse prestazioni, poiché la velocità effettiva dipende anche dal traffico generato in una determinata area. E per spiegare questa sua debolezza serve un passaggio tecnico.
«A differenza dei tradizionali satelliti geostazionari, posizionati a circa 36.000 chilometri dalla superficie, quelli per la connettività Internet operano in orbita bassa, attorno ai 500 chilometri, per ridurre la latenza e consentire comunicazioni bidirezionali – spiega Gringoli –. A quell’orbita si continuano a muovere e ciò richiede costellazioni composte da migliaia di satelliti (attualmente Starlink ne ha circa 11.000 con l’obiettivo di aumentare il numero, ndr), soggetti a periodica sostituzione. Questa tecnologia rappresenta però una soluzione fondamentale per garantire connettività nelle aree remote, regioni polari comprese, a bordo degli aerei o durante la navigazione in mare, grazie a una copertura potenzialmente globale».
Limiti
Pur offrendo prestazioni elevate, presenta però limiti di capacità rispetto alla fibra ottica: un singolo satellite può servire un’area vasta quanto la Francia, ma la sua capacità complessiva, nell’ordine di 100 Gbps, deve essere condivisa tra tutti gli utenti collegati. Le buone prestazioni attuali dipendono quindi anche dalla densità relativamente contenuta degli abbonati, se si tiene conto che quelli premium possono offrire velocità che superano i 400 Mbps.
«Anche a fronte di un futuro salto tecnologico (secondo Starlink un solo satellite potrebbe arrivare a fornire 1000 Gbps) risulta impossibile pensare a un mondo senza connessione via cavo – aggiunge il professore –. Si tenga poi conto che questi strumenti pur essendo progettati per operare in orbita bassa, non hanno dimensioni trascurabili: si tratta di strutture che, considerando anche i componenti dispiegabili, raggiungono diversi metri di estensione e integrano sistemi elettronici, propulsori per il controllo orbitale, antenne per le telecomunicazioni e pannelli solari per l’alimentazione energetica».
Iris²
In questo contesto si inserisce l’esperienza di Iris², terzo grande programma spaziale europeo – dopo Galileo e Copernicus – nato per dotare l’Ue di una propria costellazione di satelliti per le telecomunicazioni sicure e la banda larga. I due sistemi non sono però perfettamente sovrapponibili: mentre Starlink si rivolge soprattutto al mercato commerciale della connettività, Iris² nasce per garantire all’Europa comunicazioni autonome e sicure, in particolare per istituzioni, difesa e servizi essenziali, affiancando a queste anche un’offerta destinata al mercato.
«È un progetto lodevole ma che parte in una posizione di svantaggio rispetto a Starlink per due fattori principali: il ritardo temporale e la capacità tecnologica di accesso allo spazio – rimarca il professore –. Mentre Starlink dispone già di una costellazione di migliaia di satelliti, Iris² prevede il dispiegamento di alcune centinaia di unità, con un’architettura che integra orbite basse e medie», tra 1.200 e 8.000 chilometri secondo la configurazione progettuale.
Un’ulteriore criticità riguarda i costi di lancio: SpaceX beneficia dei razzi Falcon riutilizzabili, che consentono di ridurre significativamente le spese, mentre l’Europa deve scegliere tra il ricorso a operatori esterni e l’impiego di lanciatori propri, attualmente meno competitivi sul piano economico».