La «CerS» della Diocesi vuole aggregare tutte le parrocchie di Brescia

Con il prezzo del petrolio e del gas alle stelle e in balia di quella che Papa Francesco definì la Terza guerra mondiale a pezzi, autoprodurre energia elettrica pulita e rinnovabile attraverso pannelli fotovoltaici diventa una delle frontiere cui anche il nostro Paese sta puntando con il sostegno alla creazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer).
L’impianto
Ma a Brescia si è andati oltre dimostrando che si può unire la produzione di energia pulita ai valori della solidarietà. Lo testimonia quanto fatto dalla Diocesi che ha fatto installare 900 metri quadrati di pannelli solari (dalla Cooperativa Cauto) sul tetto degli immobili della parrocchia di Sant’Angela Merici, dell’oratorio e delle Acli San Polo. Impianti che saranno inaugurati domenica dal Vescovo, monsignor Pierantonio Tremolada, e di cui si è parlato ieri in un incontro alla Festa provinciale delle Acli in cui si è dato il via alla campagna di adesioni alla prima CerS italiana, Comunità energetica rinnovabile e solidale, ispirata dalle parole di Papa Francesco nell’enciclica Laudato Sì.
«Mancano pochi passaggi burocratici per l’avvio – spiega Enzo Torri, promotore e curatore del progetto –; questa realtà della zona di Brescia Est fa da riferimento e modello per tutte quelle che altre parrocchie o diocesi italiane intendono costituire. Il concetto è semplice – continua Torri, segretario della società San Lorenzo della Diocesi che segue le parrocchie nell’ambito dei servizi –. Più energia produci meno ne compri dall’estero. Con i soldi che arrivano dalla produzione, poi, si possono finanziare progetti sociali. Esiste infatti una normativa Ue recepita anche dal nostro Paese, che consente di sostenere chi produce energia elettrica con sistemi Green.
A chi si unisce ai produttori viene riconosciuto un "premio" ogni KWatt prodotto. Non serve che tutti i soggetti interessati installino i pannelli fotovoltaici, basta che le persone interessate si impegnino a consumare l’energia prodotta dagli impianti realizzati dalla CerS. E questo meccanismo in una realtà come la nostra può realizzare introiti dai 33 ai 35mila euro l’anno per vent’anni. Denaro che potrà essere utilizzato per progetti solidali».
Dieci soci
Le realtà che si sono costituite nella Comunità energetica solidale Diocesi di Brescia Cooperativa impresa sociale sono dieci: oltre alla parrocchia di Sant’Angela ci sono quelle di San Polo storico, delle due Sante e di Sant’Eufemia, la Fondazione Brescia Solidale, il Circolo Acli, le suore operaie e cooperativa Sant’Angela, società Dan Lorenzo srl e impresa sociale Fratello Sole.
La CerS Brescia Est ha un presidente che è Vincenzo Gaspari e un suo CdA che annovera il vicario vescovile mons. Mensi, Fratello Sole – che a livello nazionale che si occupa di efficientamento energetico degli istituti religiosi – e lo stesso Torri.
«Per far parte della CerS – prosegue quest’ultimo – bisogna risiedere nell’area della cabina primaria di riferimento (ne esistono 63 a Brescia). La cooperativa ha cercato fondi e ha vinto un bando di Fondazione Cariplo che ha dato un contributo a fondo perduto di 100mila euro mentre Fratello Sole ne ha dati 25mila e altri ne ha messi la Fondazione Vismara per i costi di progettazione. Ne restano 50mila da pagare al Gse. Poi potremo contribuire individuando le famiglie in difficoltà economica e pagheremo le loro bollette, o contribuiremo ad abbassare le rette della Rsa Brescia Solidale o daremo contributi a oratori e parrocchie per le loro attività. Lo decideranno i soci della cooperativa». A chi si iscriverà alla cooperativa si chiede solo la quota di 25 euro e sono già una quarantina le famiglie che si sono dette interessate.