Nella terra della Mille Miglia – che una volta all’anno si sente ancora circuito, dove l’auto è status symbol più che altrove e dove l’asfalto si fa passerella – ci si muove su quattro ruote a un ritmo che pochi altre parti d’Italia eguagliano.
Non è una percezione: incrociando i dati del parco circolante elaborati dall’Aci con le rilevazioni del Pubblico Registro Automobilistico, emerge che a fine 2025, considerando gli effettivi utilizzatori, nel Bresciano circolano 878.312 autovetture su 1.271.759 residenti (860.480 guardando ai soli intestatari, uno scarto dovuto a noleggi a lungo termine e flotte aziendali). In appena due anni, tra il 2023 e il 2025, il parco veicolare è cresciuto di quasi 21mila unità (+2,5%). Il rapporto medio è di 691 auto ogni mille abitanti (816 ogni mille maggiorenni), ma lungo i 205 comuni della provincia le differenze sono profonde, dettate dalla geografia e dal bisogno.
Le zone
In un territorio laborioso che va dal Garda fino ai passi dell’Alta Valle Camonica, passando per Franciacorta, Val Trompia, Val Sabbia e Bassa pianura, l’automobile è prima di tutto una necessità quotidiana. Ben 127 centri superano la media provinciale e quindici sfondano il tetto delle 800 vetture ogni mille residenti. I picchi si toccano nei piccoli borghi montani, dove il trasporto pubblico è diradato: guida Ceto (842 auto ogni mille abitanti), seguito da Cerveno (837), Valvestino (834), Ono San Pietro e Berzo Demo (822), Provaglio Val Sabbia (819) e Braone (815).
All’estremo opposto, oltre al minimo insulare di Montisola (428), emergono diversi comuni della pianura occidentale – Urago d’Oglio (597), Castelcovati (608), Rudiano (612) – insieme a Gardone Val Trompia (597) e al capoluogo. Brescia città, pur ospitando quasi 132 mila vetture, si ferma a 654 auto ogni mille abitanti, frenata dalla metropolitana e da una rete urbana strutturata (fanno eccezione Orzinuovi a 804 e San Zeno Naviglio a 803, valori gonfiati da grandi concessionarie e società di noleggio).
Le scelte
Anche i modelli guidati fotografano la forte polarizzazione economica in un territorio, dove, accanto alle proteste contro il carovita, non arretrano i marchi del lusso. Alla base della piramide domina la pragmatica Fiat Panda, regina assoluta delle strade con oltre 52.000 esemplari (più del 6% del totale), seguita da Fiat 500, Dacia Sandero, Citroën C3, Toyota Yaris, Volkswagen Golf, Audi A3 e Dacia Duster. I primi dieci modelli coprono quasi il 30% del parco circolante.
Al vertice, invece, Brescia si conferma capitale del lusso: circolano tra le 6.500 e le 7.000 supercar.Guida Porsche con quasi 5.600 esemplari, seguita da Ferrari (quasi 700 unità, 190 nel capoluogo) e Lamborghini, triplicata in cinque anni oltre quota 100, oltre a più di 50 Rolls-Royce. Un patrimonio concentrato nei quartieri bene della città, sul Basso Garda e in Franciacorta: in provincia si conta quasi una supercar ogni 1,3 contribuenti dell’1% più ricco (redditi oltre 120 mila euro), spesso intestate a società o in leasing anche per attenuare il peso del superbollo. Eccola, la Montecarlo d’Italia.
Che sia utilitaria o bolide da sogno, a Brescia l’auto è come la casa, talvolta più della casa. È sicurezza, calore, la scatola confortevole in cui si consumano chiacchierate, resoconti e litigi, ma anche una camera amplificata delle tensioni funzionale al mondo fuori: rapido, precario, frenetico. È la società post-moderna del «tutto-e-subito», dell’e-commerce e del delivery a imporre spostamenti convulsi, trasformando la macchina nel mezzo che giustifica il fine. Neppure il secondo ventennio del Duemila ha scalfito questo legame. Anzi.
I motori
Dopo un 2025 chiuso con 27.294 nuove immatricolazioni, il mercato del nuovo nel Bresciano ha riaccelerato seguendo tre direttrici. La prima è la ricerca del prezzo accessibile: accanto alla Fiat Panda, i bresciani premiano modelli compatti come Jeep Avenger e Dacia Sandero.
La seconda è l’avanzata dei marchi cinesi – BYD, Omoda e MG – che conquistano quote grazie a Suv compatti, tecnologia e prezzi competitivi. La terza riguarda i motori: l’ibrido (mild hybrid in testa) è la prima scelta assoluta nelle concessionarie, mentre le elettriche hanno superato nelle immatricolazioni il diesel, ormai ridotto a una nicchia. Sul piano ambientale il parco bresciano si sta svecchiando, pur mantenendo una zavorra di vetture datate. Oltre la metà delle auto appartiene ormai alle classi più recenti: le Euro 6 sono il gruppo più numeroso con quasi 429mila veicoli (48,8% del totale).
Sommate alle 11.563 elettriche pure, superano la soglia del 50% di parco moderno. Il vero motore degli scambi resta comunque il mercato dell’usato, che assorbe quasi quattro transazioni su cinque (circa il 78% del totale). È qui che molte famiglie, frenate dai listini del nuovo sempre più alti, cercano il giusto compromesso puntando su berline compatte e crossover di qualche anno, spesso ancora a gasolio o Gpl, per rinnovare l’auto senza rinunciare alla libertà di movimento che caratterizza la provincia.