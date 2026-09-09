Perché Gen Z e millennial amano i «dupe»: il nuovo lusso è pagare meno

Da una parte un paio di scarpe Armani, una borsa Gucci, un profumo Dior. Dall’altra, un’alternativa quasi identica: stessa forma, colori simili, un’estetica difficile da distinguere a colpo d’occhio. L’unica differenza evidente è il prezzo. Per anni scegliere la copia di un prodotto costoso aveva un significato piuttosto chiaro. Era un modo per avvicinarsi a qualcosa che non ci si poteva (o non ci si voleva) permettere, possibilmente senza farlo sapere. Oggi il rapporto con l’imitazione è cambiato: l’alternativa economica può essere acquistata con piena consapevolezza e, soprattutto, mostrata senza vergogna. Trovare un articolo che ricorda quello di un grande brand e averlo pagato molto meno è diventato qualcosa di cui vantarsi.
È uno dei paradossi della dupe culture, il fenomeno che ha trasformato la ricerca dell’alternativa economica in una vera e propria pratica di consumo. Le imitazioni sono sempre esistite, ma a cambiare è il modo in cui vengono percepite e raccontate. I social hanno trasformato il dupe da alternativa da nascondere a scoperta da condividere, mentre una nuova generazione di consumatori ha iniziato a mettere in discussione una delle equazioni più consolidate del mercato: più un prodotto è costoso e riconoscibile, più deve valere. Ed è proprio da qui che nasce la domanda al centro della dupe culture: se l’effetto è lo stesso, perché pagare di più?
Cos’è esattamente un dupe?
Nel linguaggio del consumo, dupe (abbreviazione di duplicate) indica generalmente un prodotto che richiama un altro articolo più costoso o famoso, riprendendone l’estetica, alcune caratteristiche o la funzione, senza necessariamente presentarsi come l’originale. Proprio per questo dupe e contraffazione non sono sinonimi. Un prodotto contraffatto infatti utilizza illegalmente un marchio o altri elementi protetti per riprodurre e commercializzare un articolo come se fosse autentico. Un dupe, invece, si colloca in una zona diversa: può ispirarsi a un prodotto riconoscibile senza riprodurne il marchio. Questo non significa, però, che qualsiasi prodotto definito «dupe» sia automaticamente legale: quando un’imitazione riproduce elementi tutelati dalla proprietà intellettuale, il confine può diventare molto più sottile.
A rendere il duplicato culturalmente interessante è dunque il fatto che non viene più percepito come un falso. Il termine stesso contribuisce a cambiare prospettiva: fake richiama qualcosa di illegittimo, nascosto, potenzialmente ingannevole; dupe suggerisce invece una scelta consapevole, quasi una strategia d’acquisto. Il dupe, insomma, non vuole vendere l’illusione di possedere l’originale ma la possibilità di avvicinarsi al suo immaginario senza comprarlo per intero.
Il fenomeno ha interessato soprattutto moda e beauty, ma oggi riguarda praticamente ogni categoria di prodotto: dagli accessori agli oggetti di design, dai cosmetici ai profumi, fino ai giocattoli e agli oggetti da collezione.
Una nuova mentalità di consumo
I principali protagonisti del fenomeno sono Gen Z e Millennial. Se il prezzo fosse però l’unica ragione a giustificare la proliferazione di duplicati, la dupe culture sarebbe soprattutto una conseguenza della difficoltà di permettersi un prodotto di lusso. Ma i dati raccontano qualcosa di più. Secondo una ricerca condotta da YPulse nel 2023 su consumatori tra i 13 e i 39 anni in Nord America e nell’Europa occidentale, la maggioranza dei giovani intervistati considera i dupe un’alternativa desiderabile all’originale, e molti dichiarano che continuerebbero a comprarli anche se potessero permettersi il prodotto autentico.
A cambiare è dunque il modo in cui viene valutato il rapporto tra costo e valore: per una parte dei giovani, spendere meno non significa rinunciare a qualcosa. Se un prodotto offre un’estetica, una funzione o un’esperienza percepita come equivalente, il prezzo più basso può diventare esso stesso un elemento di attrattiva.
È una mentalità che si è sviluppata in un contesto economico particolare: l’inflazione e l’aumento del costo della vita hanno reso più difficile sostenere alcuni consumi aspirazionali, mentre i prezzi dei beni di lusso sono cresciuti. Allo stesso tempo, la cultura digitale ha reso molto più semplice conoscere le alternative, trovarle e confrontarle.
Status symbol
Per molto tempo il prezzo è stato parte integrante dello status di un prodotto. Una borsa costosa non comunicava soltanto la possibilità di acquistarla, ma anche l’appartenenza a un certo universo sociale. Il prezzo stesso contribuiva a renderla desiderabile. La dupe culture introduce una logica diversa: il valore non sta nel poter spendere molto, ma nella capacità di spendere bene. Trovare un’alternativa convincente a un prezzo molto più basso, riconoscere un prodotto valido prima degli altri, ottenere un effetto percepito come «luxury» senza pagarne il prezzo può diventare allora una piccola prova di abilità, qualcosa da raccontare e condividere. Il risparmio, in questo senso, smette di essere il segno di una rinuncia trasformandosi a sua volta in uno status symbol.
Il ruolo dei social
I social hanno reso questa dinamica particolarmente visibile e accelerato la trasformazione. Su TikTok, Instagram e YouTube la ricerca del prodotto più conveniente è una forma di scoperta collettiva. Video di confronti tra prodotti originali e alternative, recensioni, unboxing e segnalazioni di offerte trasformano la ricerca del dupe in una sorta di caccia al tesoro digitale. Sempre YPulse ha rilevato come, per Gen Z e Millennial, trovare un buon duplicato possa generare una vera soddisfazione: non soltanto perché permette di spendere meno, ma perché dà la sensazione di aver trovato qualcosa prima degli altri o di aver «battuto il sistema».
I social, però, non mostrano soltanto dove trovare un dupe. Rendono possibile anche confrontare ciò che c’è dietro al prezzo. Questa nuova idea del valore emerge anche dai contenuti di creator come Volkan Yilmaz, conosciuto online come Tanner Leatherstein. Da anni Yilmaz analizza e smonta borse di lusso per valutarne materiali, costruzione e qualità, cercando di capire quanto il prodotto giustifichi effettivamente il prezzo richiesto. Il suo successo dimostra quanto sia diventata centrale una domanda un tempo molto meno visibile: quanto costa davvero ciò che viene venduto come lusso?
Il fenomeno è interessante perché non mette necessariamente in discussione il desiderio di possedere qualcosa di bello o riconoscibile. Mette in discussione il percorso attraverso cui quel desiderio deve essere soddisfatto.
L’industria delle alternative
La logica del dupe non si ferma però sui social. Negli ultimi anni è diventata parte di un modello commerciale molto più ampio, fondato sulla capacità di individuare rapidamente ciò che sta diventando desiderabile, riprodurne l’estetica e portarlo sul mercato a un prezzo estremamente basso. Questa logica trova la sua espressione più estrema nell’ultra-fast fashion.
Shein è forse l’esempio più evidente di questo modello nel settore dell’abbigliamento, Temu ha portato una logica simile nel marketplace, mettendo in contatto una quantità enorme di venditori e produttori con consumatori alla ricerca di prodotti a prezzi molto bassi. Il risultato è un catalogo infinito di alternative, nel quale la distinzione tra prodotto originale, ispirazione e copia può diventare difficile da percepire.
La scala del fenomeno è evidente anche nei numeri. Secondo la Commissione europea, nel 2024 sono entrati nell’Unione europea circa 4,6 miliardi di spedizioni di basso valore, pari a circa 12 milioni al giorno. Il 91% delle spedizioni e-commerce sotto i 150 euro proveniva inoltre dalla Cina.
Conformità agli standard europei
Una parte di questi prodotti può inoltre non essere conforme agli standard europei, alimentando preoccupazioni sulla sicurezza dei consumatori, sulla concorrenza e sulla tutela della proprietà intellettuale. L’attenzione delle autorità nei confronti di queste piattaforme è dunque aumentata. Nel febbraio 2026, la Commissione europea ha avviato un’indagine formale su Shein nell’ambito del Digital Services Act, esaminando anche i sistemi utilizzati dalla piattaforma per limitare la vendita di prodotti illegali e alcuni meccanismi di design che possono incentivare comportamenti d’acquisto ripetitivi.
Il problema, infatti, non riguarda soltanto il fatto che un prodotto assomigli a un altro. Quando velocità e prezzo diventano i principali elementi della competizione, entrano in gioco questioni più ampie: la qualità dei prodotti, la sicurezza, le condizioni della filiera produttiva, la tutela della proprietà intellettuale e la quantità di beni immessi continuamente sul mercato.
Il costo ambientale
C’è poi una contraddizione più difficile da risolvere. Il prezzo estremamente basso rende il consumo più accessibile, ma proprio questa accessibilità può incoraggiare ad acquistare di più. La questione ambientale si inserisce proprio qui. Il problema non è soltanto quanto impatto abbia il singolo prodotto, ma cosa succede quando acquistare diventa così economico e semplice. Se un’alternativa costa una frazione dell’originale, la soglia psicologica che separa «mi piace» da «lo compro» si abbassa. E quando il prezzo scende, il numero di prodotti acquistati può aumentare. È una dinamica particolarmente evidente nella moda. L’industria tessile è già responsabile di una quota significativa dell’impatto ambientale legato ai consumi europei.
Un’altra contraddizione della dupe culture diventa allora evidente: una pratica che permette di comprare spendendo meno può finire per alimentare un modello di consumo ancora più frequente. Il problema, quindi, non è stabilire se un singolo dupe sia più o meno sostenibile dell’originale. È chiedersi cosa succede quando la possibilità di comprare a poco trasforma il consumo occasionale in un’abitudine. In questo senso non si può parlare nemmeno di rivoluzione anti-consumista: infatti alcune regole del consumismo vengono messe in discussione ma non il desiderio di comprare che anzi può diventare più facile da soddisfare.
Il brand non è morto
La dupe culture non sembra aver cancellato nemmeno il desiderio per i grandi brand. Al contrario, il successo delle imitazioni dimostra quanto gli originali continuino a essere riconoscibili e desiderabili. Quello che sembra essere cambiato è il rapporto tra desiderio e acquisto. Il consumatore può desiderare l’estetica di un brand e scegliere comunque un’alternativa, oppure decidere di acquistare l’originale perché ne riconosce la qualità, la lavorazione, la durata o il valore simbolico.
Il punto, dunque, non è che il logo non conti più ma che da solo non basta più. I duplicati mettono in discussione la convinzione secondo cui un prezzo elevato sarebbe di per sé una garanzia di valore. In un mercato in cui è possibile confrontare prodotti, costi e recensioni in pochi secondi, i brand sono chiamati allora a dimostrare che cosa giustifica davvero quella differenza di prezzo. La sfida per i grandi marchi nell’epoca dei dupe non è impedire che esistano alternative ma dimostrare che, tra tutte quelle alternative, l’originale continua ad avere un valore per cui vale la pena pagare.