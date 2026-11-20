Lunedì d’autunno, cielo grigio. Il lago è calmo, per strada non c’è quasi nessuno. Ci lasciamo alle spalle le viuzze strette tra le case di pietra e sbuchiamo in una piazzetta. Su una parete compare un’insegna bianca: «El Taller». Siamo arrivati. Entriamo. Radu Nedelcu, il titolare, ancora non c’è. Nell’attesa curiosiamo. Il ristorante – aperto da metà 2020 – è piccolo, raccolto: cucina a vista, quattro tavoli rotondi, una ventina di coperti. Fiori e peperoncini accendono la sala, ma sono soprattutto le vecchie macchine da cucire appoggiate sui tavoli a catturare lo sguardo. Sono l’indizio che spiega tutto, a partire dal nome: «El Taller», l’officina del sarto.
Pochi minuti e Radu arriva insieme alla compagna Hilda. Entra con una camicia a grandi fiori. Fuori è tutto grigio. Lui porta dentro il colore. Radu è il protagonista della nuova puntata della serie «Colazione con lo chef». Davanti a un caffè, facciamo una chiacchierata con lui.
Chef, perché «El Taller»?
L’idea è della mia compagna, che è di origine cubana. Sua mamma faceva la sarta. E io qui faccio un po’ la stessa cosa: come in una piccola sartoria di una volta, preparo piatti su misura.
Come si cuce un menù su misura?
Propongo soltanto degustazioni da cinque, sette o dieci piatti. Le costruisco in base alle esigenze del cliente, ma anche a quello che offre l’orto e alla disponibilità del pescato.
Le è capitata qualche richiesta particolare?
Ieri avevo un tavolo di fruttariani.
Sul sito di «El Taller» si legge che «ogni piatto racconta una storia». Qual è il piatto che racconta Radu Nedelcu?
Non ho un vero piatto simbolo. Se devo sceglierne uno, però, dico la carbonara di lago con cavedano essiccato. Mi piacciono i piatti capaci di risvegliare la memoria.
E la sua storia da dove comincia?
Dalla Romania. Sono nato lì e ho studiato Economia. In Italia sono arrivato nel 2000 e, per fortuna o per disgrazia, sono finito in cucina. Ho cominciato ai Due Roccoli. Dopo due o tre anni sono passato al Miramonti l’Altro.
Non esattamente un passaggio scontato. Come ci è riuscito?
Ho bussato alla porta. Philippe Léveillé mi ha dato fiducia.
E lei cosa ha imparato?
Mi occupavo degli antipasti caldi e dei secondi. È stata una grande scuola: ho imparato la tecnica e il rigore.
Poi arriva Vittorio Fusari.
Prima ho lavorato al Santa Giulia di Corte Franca. Quando Vittorio ha aperto la Dispensa Pani e Vini sono andato da lui.
Fu amore a prima vista?
Non proprio. All’inizio era diffidente. Piano piano, però, ho conquistato la sua fiducia e tra noi si è creato un legame forte.
Che maestro era Fusari?
Conosceva profondamente la materia prima, ma anche i rapporti umani. Era un vero maestro.
Qual è il ricordo più vivo?
Passavamo più tempo in cucina che a casa. Eravamo diventati una famiglia.
E l’insegnamento che le è rimasto?
Mettere la salute nel piatto. Continuo a farlo ancora oggi. Amo una cucina semplice: tre ingredienti, sapori chiari.
C’è un piatto di Fusari che le piace cucinare?
La sfogliatina di patata con caviale.
E della Romania cosa è rimasto?
I fermentati. Verdura e frutta: prugne, pomodori verdi, pere, peperoni, verza.
Con Fusari è arrivato anche a Milano, al «Pont de Ferr», e poi a Bergamo, al «Balzer».
Al Pont de Ferr eravamo sul Naviglio Grande. Ai tempi dell’Expo, dalle 17 fino a tarda sera, davanti a noi passava un fiume di gente. Lavoravamo tantissimo. Il Balzer era un’altra cosa: un locale storico, pieno di fascino.
E poi il ritorno qui. A due passi c’è ancora il «Volto».
Sì, è ancora aperto ed è un’osteria. E si chiama ancora così. Sarebbe un peccato cambiare.
Concludiamo con qualche domanda al volo. Il piatto che le ricorda l’infanzia?
La torta di mele che faceva la mia mamma.
Il suo piatto preferito oggi?
La carbonara di lago.
C’è qualcosa che l’Italia dovrebbe imparare dalla cucina romena?
No. Ogni popolo ha la sua filosofia, è bello quando si incrociano.
Una parola per descrivere se stesso?
Penso onesto.
Per corsa vorrebbe essere ricordato?
Qualcosa di positivo se possibile.
Cucinerebbe mai il pesce siluro?
Sì, lo facciamo spesso.
E i granchi blu?
No, perché siamo sul lago.
Ha mai pensato «mollo tutto e torno in Romania»?
Certo.
Dove vorrebbe essere in questo momento?
Da qualche parte vicino al mare.
E tra 10 anni?
Uguale.