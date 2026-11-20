Radu, dalla Romania al lago d’Iseo: «Fusari per me fu maestro e famiglia»

Il titolare del ristorante «El Taller» di Iseo è il protagonista della nuova puntata di «Colazione con lo chef». È stato allievo del celebre chef bresciano: «Ho lavorato con lui in tre ristoranti. Mi ha insegnato a mettere la salute nel piatto»