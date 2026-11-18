Scegliere la scuola dopo la terza media significa iniziare a immaginare il proprio futuro. Per aiutare ragazzi e famiglie a conoscere da vicino le opportunità della formazione professionale, il Centro Formazione AIB di Confindustria Brescia apre le porte delle sedi di Castel Mella e Ome con un calendario di Open Day.
Sarà possibile visitare i laboratori, incontrare gli orientatori e capire come si svolgono le attività quotidiane. Un'occasione per andare oltre i programmi e scoprire una scuola nella quale imparare un mestiere significa anche crescere, acquistare autonomia e riconoscere le proprie capacità.
Qui il laboratorio non è un semplice complemento alle lezioni, ma il luogo in cui le conoscenze diventano esperienza. Si impara facendo, confrontandosi con problemi reali e scoprendo poco alla volta le proprie attitudini.
La preparazione tecnica si accompagna all'ascolto e all'attenzione per i tempi di apprendimento di ciascuno: l'obiettivo non è solo insegnare una professione, ma aiutare ogni ragazza e ragazzo a costruire il proprio percorso.
Dal laboratorio all'impresa
Il legame con Confindustria Brescia avvicina gli studenti alle aziende fin dal primo anno. Tecnici esperti di sicurezza, gestione e produzione industriale collaborano ai progetti scolastici, mentre dal secondo al quarto anno i tirocini curriculari permettono di conoscere da vicino l'organizzazione del lavoro. È un incontro graduale con il mondo produttivo: si applica ciò che si è imparato, si comprende il valore della collaborazione e si sviluppano responsabilità e fiducia.
L'offerta formativa comprende quattro ambiti: elettrico, meccanico, automotive e servizi d'impresa. Ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), accessibili dopo la terza media, si affiancano i corsi IFTS in apprendistato per la specializzazione professionale. Indirizzi diversi, uniti dalla volontà di collegare scuola e lavoro senza separare le competenze tecniche dalla maturazione personale.
Attenzione a ciascuno, dentro e fuori dall'aula
Non tutti imparano allo stesso modo o affrontano con la stessa serenità gli anni dell'adolescenza. Per questo il CF AIB personalizza i percorsi e affianca alla didattica strumenti di supporto: uno sportello psicologico riservato a studenti e famiglie, attività di rinforzo linguistico, iniziative per l'inclusione e formazione pedagogica dei docenti.
C'è poi «Terzo Tempo», progetto che prende il nome dal momento di incontro dopo una partita di rugby. A scuola diventa la possibilità di fermarsi anche dopo le lezioni, in uno spazio informale e senza valutazioni, per condividere attività e relazioni con la presenza di adulti di riferimento. La crescita passa anche da qui, dal sentirsi parte di una comunità.
Lo sguardo si allarga oltre le sedi bresciane attraverso scambi culturali nelle scuole professionali europee, con esperienze finanziate per giovani e adulti e percorsi cofinanziati dall'Unione europea e da Regione Lombardia. Si aggiungono incontri con il volontariato e iniziative su pace, legalità e cittadinanza consapevole: occasioni per misurarsi con persone e realtà differenti.
Open Day, il calendario delle visite
A Castel Mella il primo appuntamento dopo la pubblicazione è sabato 21 novembre, dalle 15 alle 17. Seguono giovedì 3 dicembre, dalle 18 alle 20, sabato 19 dicembre e sabato 16 gennaio 2027, entrambi dalle 15 alle 17. A Ome gli Open Day sono in programma sabato 28 novembre, 12 dicembre e 9 gennaio 2027, sempre dalle 15 alle 17.
L'ingresso è libero. Durante gli incontri si potranno conoscere i percorsi, visitare i laboratori e iscriversi agli Open Lab, pomeriggi per provare direttamente alcune attività formative. Sono disponibili anche colloqui individuali di orientamento, per accompagnare le famiglie nella scelta. Gli Open Day sono dunque un primo passo per capire non solo quale mestiere si desidera imparare, ma anche in quale ambiente affrontare anni decisivi per la propria crescita.
Informazioni su www.cfaib.it, all'indirizzo mail info@cfaib.it o via WhatsApp al numero 353 4163975.