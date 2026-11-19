Mentre la Michelin accende i riflettori spegnendo le stelle, il Gambero Rosso, almeno nella guida «Le migliori Pasticcerie d’Italia 2027», preferisce non scompigliare le carte. Nessuna promozione, nessuna bocciatura: i big bresciani restano saldamente al loro posto e noi nella rassicurante comfort zone di una classifica che non cambia.
Massimo riconoscimento
Sul gradino più alto del podio, quello delle Tre Torte, ritroviamo la Pasticceria Veneto di Iginio Massari, che mette in bacheca anche il premio speciale «Pasticcieri che hanno fatto la storia». A fargli compagnia nell’Olimpo della dolcezza ci sono la Pasticceria Roberto di Erbusco, già applaudita nella guida dedicata ai bar, e il Dolce Reale di Montichiari.
Alla Veneto, nel quartier generale del maestro dei maestri, gli ispettori ritrovano una «qualità elevata e costante». «Superba la torta Setteveli», sentenziano, riservando parole al miele anche a maritozzo, macaron e viennoiserie. A Erbusco, da Giovanni Cavalleri, «vanno assaggiati i krapfen», ma a stuzzicare la curiosità c’è anche il Burro&marmellata, una sfoglia con inserti di confettura all’albicocca e fiocchi di burro francese. Applausi pure per «l’eccellente pasticceria salata». Al Dolce Reale, invece, Maurizio Colenghi continua a giocare la carta di «una pasticceria di solida scuola classica», conquistando gli ispettori con la maestria nella lavorazione del cioccolato e creazioni come la Millefrolle e la Nuvola.
Se i protagonisti non cambiano, a cambiare è il metro di giudizio. Addio ai voti in centesimi: da quest’anno sono soltanto le Torte, da una a tre, a misurare l’eccellenza delle insegne selezionate.
Tutte le insegne
Scendendo di un gradino, il panorama bresciano resta altrettanto goloso. In città si tengono strette le Due Torte la Pasticceria Andreoletti, tra panettoni, bossolà e plumcake al pistacchio; Bedussi, che sfodera chicche come il croissant cubico ripieno di crema e il cestino di croccante con crema e frutta fresca; Piccinelli, dove il cioccolato è «ingrediente d’elezione, terreno di studio e ricerca», trasformato con maestria in sculture, cremini e praline. E poi San Carlo, il salotto buono della pasticceria cittadina, che non tradisce le aspettative dalla colazione all’aperitivo.
Anche in provincia la dolce geografia delle Due Torte non subisce scossoni. A Breno, Crispen viene elogiato per la brioche pastiera, farcita con grano cotto, ricotta e canditi d’arancia. A Cologne, L’Elite convince con una «proposta contemporanea, costruita su tecnica solida e una buona dose di creatività». A Gussago, Serlini gioca in casa con il bossolà, «interpretato con rispetto filologico», e con una famiglia di panettoni che mette tutti d’accordo.
A Iseo, Fn Fabio Nazzari fa centro con la Sacher, proposta nella versione classica all’albicocca oppure al lampone, particolarmente apprezzata per la spinta acidula della confettura. A Manerba, Creazioni dimostra che anche senza burro si può sfogliare alla grande: il suo pain au chocolat vegano è «ben sfogliato e goloso, che per consistenza e gusto non fa rimpiangere l’alter ego al burro». A Rezzato, infine, il Dolce Angolo si conferma una certezza, con viennoiserie, dolci da forno e pasticceria fresca a contendersi la scena.
All’appello manca soltanto Di Novo, ma non per una bocciatura: la pasticceria ha chiuso i battenti. Garzoni di Brescia, invece, conserva la sua Torta.
Tra frutta realistica e viennoiserie
Allargando lo sguardo oltre i confini bresciani, la guida mette in fila 639 indirizzi, di cui 73 nuovi ingressi, e incorona con le Tre Torte 39 insegne. Una fotografia di un settore che non smette di sperimentare, lasciandosi sedurre da tecniche e tendenze internazionali, dagli sfogliati contemporanei ai dolci che sembrano frutti appena colti, almeno finché non arriva il primo morso. «L’attitudine alla contaminazione, che non trova paragoni negli altri settori della ristorazione, conquista con successo nuove fasce di pubblico», osserva la curatrice Marina Savoia.
E se la pasticceria cambia pelle, anche la guida si rifà il look: nuovo nome, nuova grafica, nuovo formato, un sistema di valutazione rinnovato e una versione digitale. Senza modificare, però, l’ingrediente fondamentale. «Cambiano gli strumenti, non il metodo: il merito è la nostra unica bussola», assicura il direttore Lorenzo Ruggeri. E nel Bresciano, almeno per quest’anno, l’ago conduce agli stessi indirizzi.