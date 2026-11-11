Iginio Massari apre ai fondi d’investimento: «Un passo che si farà»

Un nome che è diventato un marchio, un marchio che si è fatto impero. Leggi Iginio Massari e ti viene in mente il volto del più grande maestro pasticcere italiano, colui che ha rivoluzionato il settore nel nostro Paese traghettando al contempo l’artigianato enogastronomico nel mondo del business. Perché oltre alla celebre Pasticceria Veneto di via Salvo D’Acquisto a Brescia, tempio del maestro recentemente oggetto di restyling, il marchio Massari si può trovare anche a Milano, Torino, Verona, Firenze e Roma, oltre che in diversi pop-up store.
I numeri
Parliamo di un gruppo da circa 20 milioni di euro – mla sola Iginio Massari srl (controllata al 51% dalla famiglia Massari, il 49% è in mano alla EN srl presieduta da Nicholas Gancikoff e partecipata dalla EG holding al 44,5% che fa capo a Ermanno Gnutti) ha fatturato nel 2025 10,48 milioni di euro, 400mila euro di utile netto e più di 60 dipendenti – che, anche grazie al lavoro dei figli Nicola e Debora (ora però entrata in politica), è stato capace di ridare vita all’ex Casinò di Gardone Riviera con la realizzazione di un «palazzo gastronomico» con ristorante, bistrot, sale eventi, bar e ovviamente pasticceria.
Una galassia fruttuosa e composita quindi, che inevitabilmente fa gola anche ai grandi fondi d’investimento. E proprio qui Iginio Massari, ospite del programma di Teletutto «L’irriverente» condotto da Andrea Cittadini, si sbilancia: «Sarà Nicola a dover pensare se accettare i soldi di un fondo – risponde a una precisa domanda sull’argomento –. Senz’altro ho sentito parlare già mesi fa della cosa».
Come a voler dire: se non una trattativa vera e propria per l’ingresso di capitali esterni, di certo una discussione c’è stata ed è verosimilmente in corso. E lo stesso maestro va ancora più oltre, evidenziando come «si riuscirà in futuro a far qualcosa. Prima o dopo lo si farà».
Perché essere artigiani non esclude il concepire il business in maniera industriale, «mantenendo lo stesso livello» di prodotti e servizio ma immaginando, e concretizzando, una crescita secondo parametri precisi. Si prenda la Pasticceria Veneto, rimessa a nuovo proprio in questi mesi dopo 55 anni di attività. «Abbiamo sempre cercato di cambiare qualcosa, sia sul fronte colori sia degli arredi che nel metodo di vendita – spiega –, anche per facilitare il personale nell’approcciarsi al cliente».
La stessa volontà di non stare fermi che Massari e la sua famiglia hanno portato nell’attività di pasticceria vera e propria e nel mondo che le gira attorno, si può quindi trasferire anche sul versante più squisitamente di business. Perché se quando il maestro non ci sarà più «si farà un altro papa», il marchio Iginio Massari continuerà a sopravvivere. Magari con la forza economica di un fondo alle spalle.