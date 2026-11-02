È morta Nadia Santini, prima chef italiana con tre stelle Michelin

È morta il 2 novembre 2026 Nadia Santini, prima chef donna italiana a conquistare le tre stelle Michelin. La donna – il cui cognome da nubile era Cavaliere – era nata nel 1953 e da dodici conviveva con una malattia, tra alti e bassi, come ha raccontato il marito Antonio Santini, con cui gestiva il ristorante «Dal Pescatore» di Runate, frazione di Canneto sull’Oglio, nel Mantovano.
La notizia è stata comunicata dalla famiglia attraverso un messaggio sui social: «Nadia, circondata dai suoi più cari affetti, si è addormentata nella pace ed è salita in cielo. Ha tracciato un solco profondo nelle nostre vite volto alla Sensibilità, all’Empatia e all’Amore. Le siamo grati per averci educato al rigore morale, all’etica del lavoro e alla semplicità. Grazie Nadia, Grazie Mamma».
La sua carriera è legata alla storia di «Dal Pescatore», ristorante che ha guidato insieme al marito e che ha ottenuto la prima stella Michelin nel 1982, la seconda nel 1988 e la terza nel 1996. Con quest’ultimo riconoscimento, Santini è diventata la prima donna italiana a raggiungere il massimo traguardo della guida Rossa. Il ristorante mantiene da allora le tre stelle Michelin. Oggi è gestito dai figli Giovanni e Alberto Santini.