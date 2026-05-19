Chef Scalvinoni: «Michelin elimina le Stelle verdi? Era ora»

« Era ora, è giusto così . La Stella Verde era diventata un premietto in più da apporre alla casacca. I clienti non l’hanno capita . Avete mai sentito qualcuno dire: “Dai, andiamo a provare un ristorante con la Stella Verde”? Di questi tempi è già raro che si dica: “Andiamo a provare uno stellato”».

Il Colmetto vanta il riconoscimento dal 2022. «Ringrazio la Michelin per questo – aggiunge lo chef –. Per noi ha accelerato i tempi: ci ha consentito di arrivare in fretta a un grande pubblico. Ma non ci siamo mai comportati da ristorante stellato, né nei prezzi né nella narrazione».

Nuovo progetto

Per un progetto che si chiude, ce n’è un altro che prende forma: il primo giugno, a Copenaghen, la Michelin lancerà «Mindful Voices», annunciata come una piattaforma che «darà voce a tutti coloro che stanno riscrivendo le regole nei rispettivi settori». Sarà dedicata a storie e pratiche innovative di chef, albergatori e produttori di vino.