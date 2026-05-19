Giornale di Brescia
Abbonati
Cucina
CucinaGDB+

Chef Scalvinoni: «Michelin elimina le Stelle verdi? Era ora»

Così lo chef del Colmetto di Rodengo Saiano, unica realtà bresciana ad aver ricevuto il macaron simbolo della sostenibilità: «Per noi ha accelerato i tempi, ma non ci siamo mai sentiti un ristorante stellato»
Riccardo Scalvinoni, chef del Colmetto
Riccardo Scalvinoni, chef del Colmetto

Addio Stelle Verdi. La Guida Michelin volta pagina: i macaron simbolo della sostenibilità vanno in pensione. Che cosa ne pensa Riccardo Scalvinoni, chef del Colmetto di Rodengo Saiano, unica realtà bresciana ad aver ottenuto la Stella Verde?

L’opinione

«Era ora, è giusto così. La Stella Verde era diventata un premietto in più da apporre alla casacca. I clienti non l’hanno capita. Avete mai sentito qualcuno dire: “Dai, andiamo a provare un ristorante con la Stella Verde”? Di questi tempi è già raro che si dica: “Andiamo a provare uno stellato”».

Il Colmetto vanta il riconoscimento dal 2022. «Ringrazio la Michelin per questo – aggiunge lo chef –. Per noi ha accelerato i tempi: ci ha consentito di arrivare in fretta a un grande pubblico. Ma non ci siamo mai comportati da ristorante stellato, né nei prezzi né nella narrazione».

Nuovo progetto

Per un progetto che si chiude, ce n’è un altro che prende forma: il primo giugno, a Copenaghen, la Michelin lancerà «Mindful Voices», annunciata come una piattaforma che «darà voce a tutti coloro che stanno riscrivendo le regole nei rispettivi settori». Sarà dedicata a storie e pratiche innovative di chef, albergatori e produttori di vino.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
stelle Michelinstella verdeenogastronomiaristorantiGuida MichelinFranciacortaIl ColmettoRiccardo ScalvinoniRodengo Saiano

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Sostenibilità oltre dazi, rincari e geopolitica: l’incontro di GdB&FuturaSostenibilità oltre dazi, rincari e geopolitica: l’incontro di GdB&Futura

Appuntamento il 27 maggio alle 17.30 nella sede di Mori 2A a Nuvolento.

ISCRIVITI
Il libro «Decisioni artificiali» in edicola con il GdBIl libro «Decisioni artificiali» in edicola con il GdB

Volume sull’IA e sulle decisioni delegate alle macchine, scritto da Marco Camisani Calzolari

SCOPRI DI PIÙ
Il tuo quotidiano, con tablet inclusoIl tuo quotidiano, con tablet incluso

Direttamente a casa tua, per tutta la famiglia a soli 0,90€ al giorno

SCOPRI DI PIÙ