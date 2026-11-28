La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

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Oggi il Consorzio riunisce oltre 120 cantine e circa 200 soci tra viticoltori, vinificatori e imbottigliatori

A fianco delle persone anche dopo l’ingresso nella nuova abitazione nel gestire utenze e servizi domestici

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L’opera di Jimmy Milani trasforma Corso Mameli e Largo Formentone in una trama di luce e racconta le connessioni che ogni giorno fanno vivere la città