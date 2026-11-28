Nel cuore della Lombardia, tra Brescia e le sponde meridionali del lago d’Iseo, sorge un territorio che ha riscritto la storia dell’enologia italiana grazie al Consorzio Franciacorta, ente nato per proteggere e valorizzare un metodo produttivo d’eccellenza e un paesaggio vitivinicolo unico. Sebbene la vocazione alla viticoltura di queste colline moreniche risalga all’epoca romana e trovi conferma già nel 1570 negli scritti del medico bresciano Girolamo Conforti sui vini mordaci, la svolta moderna avviene nel 1961. Quell’anno l’enologo Franco Ziliani, insieme a Guido Berlucchi, crea le prime tremila bottiglie di Pinot di Franciacorta rifermentate in bottiglia.
L’entusiasmo contagia presto altri viticoltori e imprenditori della zona, portando già nel 1967 al riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata (Doc), tra le prime in Italia. Con il crescere delle cantine e della fama internazionale, emerge l’esigenza di regole rigorose e condivise per tutelare l’identità del territorio. Così, il 5 marzo 1990 a Corte Franca, 29 produttori lungimiranti fondano il Consorzio volontario per la tutela dei vini Franciacorta, eleggendo Paolo Rabotti come primo presidente.
Tre anni più tardi, nel 1993, l’ente si trasferisce nell’attuale sede di Erbusco, consolidando il proprio ruolo di guida strategica e tecnica per i 19 comuni della denominazione bresciana. Questo lavoro di squadra porta rapidamente al traguardo più ambito: nel 1995 il Franciacorta diventa il primo vino italiano prodotto esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia a ottenere la Docg. Nello stesso anno viene adottato l’inconfondibile marchio consortile, la «F» merlata ispirata alle torri medievali locali, e il termine «Franciacorta» assume un triplice significato unico in Italia, indicando allo stesso tempo il territorio, il metodo di produzione e il vino stesso.
Oggi il Consorzio riunisce oltre 120 cantine e circa 200 soci tra viticoltori, vinificatori e imbottigliatori, continuando a promuovere la qualità assoluta attraverso disciplinari tra i più severi al mondo, la viticoltura biologica e sostenibile, l’enoturismo e il prestigio del marchio sui mercati internazionali, affermandosi come simbolo di eleganza del Made in Italy.