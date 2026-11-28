A dicembre, tra le colline della Franciacorta, il calendario culturale si accende con un’offerta che spazia dalle grandi prime visioni cinematografiche al teatro della tradizione e agli spettacoli per famiglie. Che si tratti di una serata davanti al grande schermo o di un pomeriggio immersi nell’atmosfera natalizia dei borghi, il territorio offre numerose occasioni per vivere le feste.
Erbusco
Per gli amanti della settima arte, il punto di riferimento resta il multisala Arcadia Cinema di Erbusco. La programmazione di dicembre punta su produzioni di grande richiamo, proiezioni in 4K e appuntamenti in lingua originale. Il cartellone ospita alcuni dei kolossal più attesi della stagione, tra cui Dune - Parte Tre, Avengers - Doomsday, Hunger Games - L’alba della mietitura e Spider Man: Brand New Day.
Non mancano titoli pensati per il clima natalizio e il pubblico più giovane, come Scrooge e gli spiriti del Natale, Il gatto col cappello e il ritorno in sala del classico d’animazione Kiki - Consegne a domicilio.
Spazio anche alla musica e agli anime con eventi speciali come Lorenzo - L’incredibile avventura di Jovanotti, Detective Conan - L’Angelo Ribelle dell’Autostrada e l’edizione per il decimo anniversario di Your Name. Accanto alle sale cinematografiche, i teatri storici e le piazze dei comuni franciacortini propongono un ricco cartellone dal vivo.
Negli altri paesi
Sabato 12 e domenica 13 dicembre il Teatro Rizzini di Cazzago San Martino ospita la commedia dialettale Vincenzo Biscotto, pensionato, portata in scena dalla compagnia La Pieve di Erbusco. Nello stesso weekend, Palazzolo sull’Oglio si anima per Santa Lucia: sabato 12 l’Auditorium San Fedele accoglie il tradizionale Concerto di Natale del Coro Ana Palazzolese e della Fanfara Maggiore Gino Giudici, mentre domenica 13 pomeriggio il centro ospita artisti di strada e il Teatro Sociale propone Storie d’Invernodella compagnia Filodirame.