Curiosità, sobrietà e generosità sono i tratti distintivi di un uomo che ha cambiato la storia di un intero territorio: Guido Berlucchi. Il documentario biografico «Guido Berlucchi, a biographic tale» presentato ieri in anteprima al Teatro Borsoni ne celebra la sensibilità imprenditoriale e culturale in quel che vuole essere, come commentato dal regista Luca Rabotti, un prodotto cinematografico al servizio della «memoria storica». All’origine dell’opera, infatti, c’è la volontà di rendere noto un uomo straordinario anche a chi, come le nuove generazioni, non ha avuto la fortuna di conoscerlo o a chi poco s’intende di storia vitivinicola.
Il progetto
Promosso e finanziato dalla Fondazione Guido Berlucchi, il biopic prodotto da Albatros Film è tra i titoli della selezione Collita (Raccolto) per l’edizione 2026 del Most Festival, la rassegna cinematografica catalana che annualmente riunisce le migliori produzioni audiovisive sul vino e la sua produzione. Verrà trasmesso su Rai Italia e sarà poi disponibile su Prime Video.
La storia di Berlucchi è anzitutto quella di un visionario che seppe scommettere sull’innovazione senza rinnegare la tradizione. Nato nel 1922 in un’abbiente famiglia della Franciacorta dalla lunga tradizione agricola, Berlucchi contribuì a cambiare le sorti economiche del territorio e a riscriverne l’identità. Fu in realtà un lavoro di squadra, di un duo, quello formato dal 1954 con l’enologo Franco Ziliani. Insieme, si impegnarono a realizzare un sogno: produrre in Franciacorta un vino spumante in grado di reggere il confronto con quelli francesi. Dopo varie sperimentazioni, il 1961 vide le prime tremila bottiglie di Pinot di Franciacorta. Da lì, la svolta che ha reso la Franciacorta l’eccellenza che conosciamo.
Generosità
«Perché, da gran signore qual era – ha commentato Emanuele Rabotti, presidente del Consorzio Franciacorta – condivise la sua intuizione con gli altri produttori del territorio», quello che oggi, raccogliendo l’eredità di Berlucchi e Ziliani, continua ad amalgamare interesse per l’innovazione e affetto per le proprie radici con l’inconfondibile attenzione alla qualità.
Una generosità che ha guardato anche al futuro con il suo progetto «post mortem», come l’ha definito Giambattista Bruni Conter, presidente della Fondazione che gestisce il lascito testamentario di Guido: 80 miliardi di lire – 41,3 milioni di euro secondo il cambio dell’epoca – che continuano a supportare la ricerca sul cancro. «Entro fine anno – ha annunciato Conter – daremo notizia di un grande progetto che coinvolge il Civile».