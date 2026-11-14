I Copafam incontrano i fagioli del mondo a «Slow Beans Brescia»

Si fa presto a dire fagioli. C’è quello rosso di Lucca, quello bianco di Vallepietra, nel Lazio, il Cosaruciaru di Scicli e persino il Copafam della Valcamonica. Varietà dai nomi curiosi, legate a territori e tradizioni gastronomiche differenti, che si potranno scoprire a Brescia sabato 21 e domenica 22 novembre.
Slow Food TerreAcque Bresciane, Slow Food Lombardia, Castello di Padernello e «Brescia nel Piatto» portano infatti in città «Slow Beans», la mostra mercato internazionale dedicata ai produttori di legumi tradizionali. Al Carme, in via delle Battaglie 61, dalle 9.30 di sabato saranno presenti oltre venti stand di produttori, con un programma di incontri, laboratori e degustazioni. Ne abbiamo parlato con Biagio Primiceri, referente dei presìdi Slow Food della Lombardia.
Primiceri, come nasce l’idea di portare a Brescia un evento dedicato ai legumi?
Sono pugliese, ma vivo a Brescia da quarant’anni. Già nel 2018, come Slow Food, avevamo invitato a Padernello la rete di piccoli produttori Slow Beans ed era stato un successo. I contatti sono rimasti e hanno dato buoni frutti. Durante l’emergenza Covid ci siamo chiesti come contribuire all’iniziativa «Cibo per tutti». Su consiglio di un nutrizionista abbiamo individuato nei legumi un alimento sano, nutriente e comune a tante culture gastronomiche. La rete Slow Beans ci ha così donato tra i 700 e gli 800 chili di legumi, poi distribuiti alle famiglie bresciane durante il lockdown. Allora ci siamo detti: quando tutto sarà finito, vi inviteremo a Brescia per ringraziarvi. Quel momento è arrivato.
I legumi sono stati a lungo protagonisti della cucina contadina, poi sono finiti un po’ nel dimenticatoio. Perché è importante riscoprirli?
Perché sono sani. Ne siamo consapevoli e crediamo sia nostro compito farli conoscere meglio a ristoratori e cittadini, anche per creare un circolo virtuoso.
Come state cercando di promuoverne il consumo?
Innanzitutto con Slow Beans Brescia. Abbiamo poi coinvolto 18 ristoratori che dal primo novembre hanno inserito nei loro menù un piatto a base di legumi. C’è anche un concorso: i cittadini che assaggiano più piatti e li fotografano possono vincere una cena. L’idea è mantenere queste proposte fino alla fine del mese, ma sappiamo già che alcuni ristoratori continueranno a offrirle.
Avete altri progetti in cantiere?
Vorremmo proporre ai ristoratori il «meatless day», una giornata alla settimana senza carne nel menù. Sarebbe un’occasione per esplorare alternative, a cominciare proprio dai legumi. Anche la manifestazione del 21 e 22 novembre sarà completamente senza carne.
Qual è il legame tra la coltivazione dei legumi e il territorio bresciano? Ci sono varietà locali da valorizzare?
Certamente. Penso al fagiolo Copafam, che deve il suo nome al fatto che, secondo la tradizione, ne bastavano tre per sfamarsi. È una varietà montana originaria della Valcamonica, al centro di un progetto di valorizzazione con Unimont. I semi sono stati distribuiti alle donne di Monno e la coltivazione ha suscitato interesse anche tra i giovani produttori e pure i ristoratori. C’è poi il fagiolo di Valvestino, senza dimenticare alcune varietà di borlotti.
Slow Food promuove un’alimentazione buona, pulita e giusta. In che modo i legumi contribuiscono alla sostenibilità ambientale e alla tutela della biodiversità?
I legumi fanno bene a chi li mangia, ma anche al terreno. Ne favoriscono la rigenerazione, a vantaggio della biodiversità. Una caratteristica ancora più importante in un’epoca segnata dalla diffusione delle monocolture.