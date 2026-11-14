I Copafam incontrano i fagioli del mondo a «Slow Beans Brescia»

Sarà al Carme il 21 e il 22 novembre. Intanto Primiceri, referente dei presìdi Slow Food della Lombardia, ci ha spiegato come nasce l’idea di valorizzare i legumi proprio a Brescia. Alla mostra mercato ci sarà anche il fagiolo Copafam della Valcamonica