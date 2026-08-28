Chef Dallamano: «Sono tornato a Brescia per restare, vi spiego perché»

Il bresciano che ha fatto brillare una Stella a Venezia è il protagonista della nuova «Colazione con lo chef». È cresciuto con Fusari, Scarello e Alajmo: «Se non ci fosse stato Vittorio forse non sarei un cuoco». Ora è al Grand Hotel Fasano