Quanto piace ai vip il lago di Garda, non solo per le vacanze

Simone Bottura

Non solo Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio: è lunghissima la lista dei personaggi famosi che scelgono il Benaco per le vacanze, per il relax fuori stagione e per i matrimoni

3 ' di lettura

George Clooney e la moglie Amal Alamuddin - Foto Ansa/Alessandro Di Meo © www.giornaledibrescia.it

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia