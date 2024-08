Di Caprio e Ceretti sul Garda: visita blindata al Vittoriale

Chissà se sulla prua della nave Puglia si sono scambiati un bacio appassionato, come Jack e Rose sul Titanic nel kolossal di James Cameron. Non è dato saperlo perché la visita è stata blindatissima. Poco o nulla è sfuggito ai rigidi protocolli di riservatezza. Ma la notizia è trapelata. L’attore premio Oscar Leonardo Di Caprio si è concesso con la fidanzata bresciana, la top model 26enne Vittoria Ceretti, una visita privata al Vittoriale degli Italiani, la casa museo di Gabriele d’Annunzio a Gardone Riviera.

La visita

La coppia è da giorni in vacanza sotto il sole d’Italia, dove pare stia festeggiando il primo anno d’amore (era l’agosto del 2023 quando uscirono le prime foto dei due) navigando nel Mediterraneo a bordo di un super yacht, tra Costa Smeralda, Capri e Portofino, dove sono stati paparazzati nei giorni scorsi. Dal mare ligure al lago più grande d’Italia - che certo la top model bresciana, nata e vissuta nella nostra provincia, conosce bene - il passo è breve.

I due sono giunti al Vittoriale l’altra sera, lunedì 19 agosto, intorno alle 20, l’orario in cui il complesso chiude al pubblico, quando i viali della cittadella monumentale, percorsi ogni giorno da migliaia di visitatori, si svuotano e tornano silenziosi. Dopo quattro passi nel parco e nei giardini del Vate, la coppia vip è stata accompagnata in una visita guidata esclusiva alla Prioria, l’abitazione privata del poeta, che la arredò seguendo il suo gusto di «tappezziere incomparabile» e che ancora oggi ammiriamo intatta, esattamente come d’Annunzio la lasciò nel 1938.

Il Vittoriale ha aperto le porte alla coppia al tramonto - © www.giornaledibrescia.it

Le testimonianze

I due ospiti d’eccezione, confidano i pochissimi presenti, si sono intrattenuti un paio d’ore, poi, sazi di storia, arte e cultura, se ne sono andati felici e innamorati. «Lei di una bellezza stupefacente - racconta chi li ha incontrati - lui molto interessato e curioso. Hanno posto alla guida diverse domande su Gabriele d’Annunzio e il Vittoriale».

Pare abbiano scattato diverse foto ricordo, come due turisti qualsiasi. Chissà se le vedremo sui loro frequentatissimi canali social. La modella valtrumplina - è cresciuta nella frazione di Inzino, a Gardone Val Trompia - ha 1,7 milioni di follower su Instagram, l’attore americano addirittura 61,5 milioni. Dopo aver cenato in un noto ristorante stellato del paese, l’attore di Hollywood e la bella fidanzata se ne sono andati come erano arrivati, nella più totale riservatezza.

La destinazione, ovviamente, è ignota data la riservatezza della coppia; forse qualche 5 stelle lusso della zona, forse il casale di campagna che la modella bresciana ha acquistato di recente in Franciacorta. Di certo la visita al Vittoriale degli Italiani è un bello spot per la Fondazione presieduta da Giordano Bruno Guerri, per Gardone Riviera e per il lago di Garda.