Folla fuori dal Vittoriale per Vasco, sperando di riuscire a entrare all’ultimo minuto

All’apertura dei cancelli alle 15.30 la folla a Gardone Riviera era già enorme. Un’attesa speranzosa fuori dal Vittoriale, ma per la maggior parte dei fan di Vasco inutile. Entreranno entro le 16.30 solo i 1500 fortunati (e velocissimi) che si sono aggiudicati i biglietti gratuiti andati sold out in un soffio. Chiunque arrivasse in ritardo, vedrà il suo posto assegnato a altri ed è per questo che molti stanno tentando la fortuna. Alle 17, infatti, il rocker di Zocca riceverà il XV Premio del Vittoriale, assegnato dalla Fondazione a personalità di spicco nei vari ambiti del sapere.

In attesa dell'inizio del concerto di Vasco Rossi

Il clima è festoso, nonostante il sole dei giorni scorsi abbia lasciato spazio al fresco e il cielo minacci pioggia. «Noi abbiamo i biglietti - raccontano le sorelle Antonia e Raffaella, arrivate con le figlie e le amiche - ma per precauzione siamo arrivate comunque in anticipo. Si sa mai». Nei palmi delle mani si sono scritte con il pennarello «Vasco ti amo»: sanno che il contesto del Vittoriale non è San Siro - dove andranno comunque quest’estate come ogni anno, ormai appuntamento fisso - ma la speranza è riuscire comunque a mandare un messaggio al loro cantante preferito.

I visitatori già all’interno del Vittoriale degli Italiani in possesso della prenotazione per la premiazione dovranno comunque uscire dal museo e rientrare per passare i controlli di sicurezza relativi all’evento. L’evento sarà trasmesso in diretta sul grande schermo presente in Auditorium al Vittoriale, accessibile gratuitamente fino a esaurimento posti dai visitatori che non avessero riservato il posto in teatro.