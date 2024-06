Anfiteatro del Vittoriale sold out per Keanu Reeves e i Dogstar

Alla fine è un successo, a cui contribuisce il sollievo per lo scampato pericolo dell’annullamento per la pioggia; ma la proposta musicale dei californiani Dogstar (Bret Domrose a voce e chitarra, Robert Mailhouse a batteria e armonica, il celebre attore di Hollywood Keanu Reeves a basso e cori) è comunque onesta, essenziale, piacevolmente rock.

Il concerto è rimasto a lungo in dubbio, anche in virtù delle notizie allarmanti che giungevano dalla Valtenesi, con Giove Pluvio scatenato. La band, che alloggia in un hotel del capoluogo, era a Gardone già dal primo pomeriggio, ma ha dovuto differire (e comprimere) il soundcheck in virtù della pioggia battente, «tra le più intense che abbia visto da queste parti» secondo la direttrice artistica di Tener-a-mente, Viola Costa, che si è pure imbattuta in un grosso tasso che passeggiava tra le pozzanghere.

Il sold out dell’anfiteatro del Vittoriale questa sera era d’altronde assicurato da mesi, garantito da pubblico variegato e in parte diverso dal consueto, con parecchi curiosi a pareggiare gli appassionati, che al Vittoriale trovano regolarmente pane per i loro denti.