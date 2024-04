Sabato sera a Salò per Chiara Ferragni

Un weekend sul lago di Garda con le amiche. Nulla di strano se non fosse che la ragazza seduta ai tavolini dello storico bar Italia di Salò è Chiara Ferragni.

L’influencer d’Italia, attualmente indagata per truffa aggravata per la vicenda del pandoro Balocco e in fase di separazione dal marito Fedez, ora dall’altra parte del globo, in vacanza a Miami con i figli, ha trascorso il sabato sera affacciata sul golfo salodiano, sorseggiando un calice di Chablis in compagnia delle storiche amiche Veronica Ferraro e Chiara Biasi.

«Salò è molto bella - ha detto - io e le mie amiche ci siamo sedute qui perché questo ci è parso il bar più bello del posto». Andrea Maggioni, imprenditore e titolare del bar, la descrive come «gentile, bellissima e riservata. Si è concessa volentieri ad alcuni dei clienti che le chiedevano selfie e autografi». Nel giro di poco la voce che ci fosse la «Ferry» è dilagata tanto che il consueto via vai sul lungolago Zanardelli si è trasformato in calca, con decine di persone desiderose di vederla anche solo per un istante.

I trascorsi

C’è chi si domanda se la sua presenza tra Salò e Gargnano sia solo per un fine settimana di relax o abbia invece intenti più mirati, come ad esempio, quello di individuare una casa da acquistare. I luoghi le sono certo cari, dal momento che non è la prima volta che l’imprenditrice digitale trascorre le sue giornate libere nella zona. L’ultima sua presenza, in ordine di tempo, risale allo scorso anno, a maggio, quando con la famiglia al completo, si fermò qualche giorno a Villa Feltrinelli. Mentre risale al 2022 il soggiorno durante il quale una delle due sorelle di Chiara, Francesca, accettò la proposta di matrimonio di Riccardo Nicoletti. In quel caso l'intero clan Ferragnez aveva scelto Borgo Il Mezzanino di Salò.