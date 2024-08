DiCaprio e Ceretti sono stati anche in centro a Brescia

Si vocifera che la guida turistica alla quale era stata assegnata una visita in lingua inglese ad alcuni ospiti stranieri sia quasi svenuta, trovandosi davanti Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti. Non solo per la bellezza di quest’ultima, che l’ha portata a essere una delle top model più richieste dal fashion system.

La visita guidata non è però solo una voce: i due – che stanno insieme da circa un anno: le prime paparazzate risalgono ad agosto 2023 – sono davvero passati anche da Brescia, nello stesso giorno in cui hanno passeggiato per il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera.

Ceretti e DiCaprio ospiti di un’azienda

Come sottolinea il direttore di Fondazione Brescia Musei Stefano Karadjov, non è affatto infrequente che tra Santa Giulia, Pinacoteca e Capitolium vengano organizzate visite speciali per ospiti di calibro internazionale, spesso invitati dalle aziende partner del progetto Alleanza Cultura (un programma di sponsorizzazione culturale). A questi ospiti l’organizzazione assicura la massima riservatezza e discrezione, spesso proponendo visite in orari serali o nei giorni di chiusura.

Anche nel caso di Ceretti e DiCaprio sarebbe andata così: l’azienda partner ha richiesto una visita privata e discreta con una guida turistica in lingua inglese.

Cos’hanno visitato

Inizialmente si pensava che Vittoria e Leo si fossero concentrati sulle Domus dell’Ortaglia e sulla Vittoria Alata, ma la visita è stata completa. Hanno dunque passeggiato per tutto il Museo di Santa Giulia e per il Capitolium.

Tutto questo è avvenuto lunedì 19 agosto 2024. In serata si sono spostati sul Lago di Garda, dove hanno visitato (di nuovo con la massima riservatezza) il Vittoriale degli Italiani e dove – dicono alcune persone sulle pagine social della zona gardesana – hanno cenato in un ristorante stellato della zona.

Chi è Vittoria Ceretti

Che Leonardo DiCaprio arrivasse a Brescia era solo questione di tempo (o, quantomeno, erano in molti a sperarlo).

Vittoria Ceretti, classe 1998, è infatti bresciana. Cresciuta a Inzino, in Valtrompia, è uno dei volti più noti del mondo della moda contemporanea.

Lei ha già alle spalle un matrimonio: quello con Matteo Milleri, dj e produttore italo-newyorkese che aveva sposato in segreto a Ibiza nel giugno 2020.

Nel 2021 fu co-conduttrice della terza serata di Sanremo al fianco di Amadeus.