L’ultima lettera di De Gennaro: «Io, condannato a morte non ho mai tradito»

Pubblicato il «testamento morale» dell’ex capo della Polizia morto suicida: «Non ho mai chiesto nulla per me: domandate a Conte, Amato, Enrico e Gianni Letta. E a Prodi»

26 novembre 2026 3 ' di lettura

Gianni De Gennaro - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Gianni De Gennaroultima letterasuicidio Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...