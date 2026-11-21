Strage di via D’Amelio, l'ex capo della Polizia De Gennaro si è ucciso

Il 78enne è stato trovato senza vita nella sua casa di campagna. Era indagato dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio nell’inchiesta sulla strage in cui hanno perso la vita Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta

21 novembre 2026 2 ' di lettura

Gianni De Gennaro - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Gianni De Gennaro Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...