Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia ed ex direttore dei servizi segreti, si è ucciso. L'ex alto dirigente si sarebbe tolto la vita nella sua casa di campagna, dove si era recato da solo. Il corpo sarebbe stato trovato nella mattinata di sabato 21 novembre. A dare l'allarme sarebbero stati i familiari, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui e per questo avevano avvisato la polizia.
L’inchiesta
La notizia arriva a pochi giorni dagli ultimi, clamorosi sviluppi dell'inchiesta della Procura di Caltanissetta sui depistaggi legati alla strage di via D'Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 furono uccisi il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. De Gennaro era stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di depistaggio.
La notizia dell'indagine era emersa lunedì 16 novembre, dopo una serie di perquisizioni eseguite dai carabinieri del Ros nell'ambito degli accertamenti coordinati dalla Procura nissena, guidata da Salvatore De Luca. I magistrati avevano chiesto per De Gennaro la misura cautelare degli arresti domiciliari, ma il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta. La Procura aveva quindi presentato appello al Tribunale del Riesame, con un'udienza fissata per il primo dicembre.
Al centro dell'inchiesta ci sono alcuni dei passaggi ancora oscuri delle indagini sulla strage di via D'Amelio e sulla scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire eventuali responsabilità di appartenenti agli apparati dello Stato nelle attività di depistaggio che hanno segnato le indagini successive all'attentato mafioso.
Le accuse
Secondo l'ipotesi accusatoria, De Gennaro, attraverso alcuni suoi collaboratori, si sarebbe adoperato per impedire all'ex collaboratore di giustizia Salvatore Contorno di rendere dichiarazioni alla Procura. Gli accertamenti riguardano anche la presunta sottrazione di documentazione relativa all'arresto di Contorno, avvenuto nel 1989, quando De Gennaro dirigeva il Nucleo centrale anticrimine.
La carriera
Figura centrale degli apparati di sicurezza italiani per decenni, Giovanni De Gennaro aveva costruito la propria carriera nella lotta alla criminalità organizzata, fino alla nomina a capo della Polizia nel 2000. Aveva ricoperto l'incarico fino al 2007, attraversando anni particolarmente delicati per la sicurezza del Paese, compresi i fatti del G8 di Genova del 2001.
Successivamente era stato nominato direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, organismo di coordinamento dell'intelligence italiana, e aveva ricoperto incarichi di primo piano anche nelle istituzioni e nell'industria nazionale, tra cui la presidenza di Finmeccanica, poi diventata Leonardo.
Una carriera ai vertici dello Stato, segnata anche da vicende giudiziarie controverse. Per i fatti del G8 di Genova, De Gennaro era stato definitivamente assolto dalla Corte di Cassazione nel 2011 dall'accusa di aver istigato a rendere falsa testimonianza.
L'ultima indagine di Caltanissetta aveva riportato il suo nome al centro dell'attenzione nazionale, riaprendo interrogativi su una delle vicende più dolorose e complesse della storia repubblicana: la ricerca della verità sulla morte di Paolo Borsellino e sui depistaggi che hanno condizionato le indagini per oltre trent'anni.