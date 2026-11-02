Pasolini, nuova indagine sull’omicidio: un testimone riapre il caso

C’è un nuovo testimone nella vicenda legata all’omicidio di Pier Paolo Pasolini, ucciso nella notte tra l’1 e il 2 novembre 1975 a Ostia, esattamente 51 anni fa. Un testimone che «potrebbe fornire» elementi utili per chiarire il contesto in cui è maturata la tragica aggressione allo scrittore, avvenuta all’idroscalo del quartiere romano che affaccia sul mare. Su questo si basa l’integrazione all’istanza presentata dall’avvocato Stefano Maccioni, che ha portato la Procura ad aprire una nuova indagine affidata alla pm Silvia Santucci.
La riapertura
A novembre dell’anno scorso era finita all’attenzione dei magistrati di piazzale Clodio una nuova istanza di riapertura, dopo quelle respinte nel 2016 e nel 2023, in base «a nuovi elementi emersi anche dalla visione delle immagini fornite dalla Rai del telegiornale dell’epoca, ma soprattutto fondata sulla elaborazione dei dati finora raccolti che devono necessariamente essere letti unitariamente e che conducono ad un’unica conclusione: Pelosi non era con certezza da solo la sera dell’omicidio, quindi è fondamentale accertare chi fosse con lui quella sera».
Nell’integrazione di maggio ci sono «elementi di novità» in base ai quali, spiega Maccioni, la Procura potrebbe «finalmente fornire quelle risposte che da troppi anni stiamo cercando e nel contempo invitiamo tutte quelle persone che fino ad oggi hanno preferito tacere su ciò che sanno a farsi avanti e parlare». Maccioni, che in passato ha assistito uno dei cugini della vittima, Guido Mazzon, per questa vicenda affianca ora l’Ordine dei giornalisti del Lazio, il regista David Grieco e lo scrittore Giovanni Giovannetti.
Il precedente «no»
La nuova indagine arriva a distanza di tre anni dal «no» della Procura a nuove verifiche sul caso. «Elementi non sufficienti per la riapertura», mise nero su bianco l’ufficio giudiziario. In quella istanza si chiedeva sostanzialmente di accertare a chi appartenessero i tre Dna individuati su alcuni reperti dai carabinieri del Ris nel 2010 e trovati all’epoca dei fatti sulla scena del crimine.
Nel provvedimento con cui venne rigettata l’istanza, l’allora pm Francesco Minisci affermò che gli spunti, «valutati alla luce delle imponenti attività svolte» nel vecchio procedimento, «non sono idonei a consentire l’attivazione della procedura di riapertura delle indagini». Per la Procura capitolina si tratta di elementi «aventi natura eterogenea e generica» che non sono «focalizzati sull’omicidio», ripetizioni «di attività già svolte e orientati verso soggetti già valutati» presenti nel procedimento che portò all’archiviazione nel 2015.
All’attenzione dei pm romani erano state messe a disposizione anche le dichiarazioni di Maurizio Abbatino, esponente della Banda della Magliana, relative al «movente» dell’omicidio e in particolare alle «pizze» del film «Salò o le 120 giornate di Sodoma» che erano state sottratte a Pasolini. Per la morte dello scrittore è stato riconosciuto responsabile Pino Pelosi, all’epoca diciassettenne, condannato con sentenza passata in giudicato a 9 anni e 7 mesi. Pelosi è morto nel 2017.
Il lavoro sui Dna individuati era stato compiuto anche nell’indagine poi archiviata. Si tratta di accertamenti svolti sugli abiti che Pasolini indossava la notte della tragedia, che portarono all’individuazione di cinque tracce di Dna alle quali però non fu possibile dare «un nome».
Per la senatrice di Avs Ilaria Cucchi, l’apertura di una nuova indagine «è una buona notizia». «Da troppi anni aspettiamo di conoscere la verità sulla morte e per questo, insieme ai colleghi dei gruppi di opposizione, ho presentato un disegno di legge per istituire una Commissione d’inchiesta parlamentare monocamerale per fare chiarezza su un omicidio controverso e finalmente arrivare alla verità storica su quanto successo», afferma la parlamentare.