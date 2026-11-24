Una vita passata a denunciare le ingiustizie, pagando quello che è forse il prezzo più alto: la libertà. Roberto Saviano a ventisei anni scrive il primo libro: e da lì niente è più come prima. La gioventù, la carriera, il senso di leggerezza. La vita. Tutto acquisisce un peso diverso. Resta però una consapevolezza: quel «fuoco che ho dentro e ancora non si è spento». A distanza di vent’anni Gomorra, il romanzo cult che ha cambiato per sempre il modo di raccontare la mafia, torna al centro del dibattito in occasione del Festival Rinascimento Culturale.
Questa sera alle 21, al Palazzetto dello sport di Cologne, Roberto Saviano incontrerà il pubblico per parlare del rapporto tra criminalità, potere e racconto. Lo abbiamo intervistato.
Saviano, partiamo dall’inizio. Quest’anno Gomorra compie vent’anni. Lei ha spesso raccontato il prezzo altissimo che ha pagato per questo libro, tutto ciò a cui ha dovuto rinunciare. C’è qualcosa che, invece, le ha restituito Gomorra?
Gomorra è stata per me la lente attraverso cui ho guardato il mondo negli ultimi vent’anni. Una lente deformante, ma che, paradossalmente, mi ha consentito di vedere in maniera lucida come le organizzazioni criminali, nel generale disinteresse, condizionano l’economia legale.
Un modo di condizionarla che rischia di risultare persino affascinante?
Raccontare il male significa mettere chi legge, chi guarda un film o una serie tv nella condizione di confrontarsi con un mondo che spesso viene presentato in antitesi rispetto a quello che viviamo noi. Ma non è così che funziona, non è una guerra tra bene e male, ma una questione di conoscenza.
In passato lei ha denunciato più volte i limiti del sistema dell’informazione, arrivando a parlare di un fallimento del giornalismo nel raccontare le mafie. È ancora così? Oppure il giornalismo riesce ancora a disturbare il potere?
Il giornalismo non ha fallito, tutt’altro. È però evidente che ci sia chi fa un lavoro migliore e più accurato rispetto a qualcun altro.
Vive sotto scorta da quando era giovanissimo. C’è mai stato un momento in cui ha pensato di mollare?
Ogni giorno vorrei mollare. Me lo ha impedito un fuoco che ho dentro e che ancora non si è spento. Non so se sia un bene o un male. Quel che significa essere libero, non lo so più. Vivo da vent’anni sotto scorta, è difficile ricordare cosa significa avere la testa libera.
Quindi in questi anni la scrittura cosa è stata per lei? Una via di fuga dalla realtà o uno spazio in cui continuare a sentirsi libero?
È stata entrambe le cose, una via di fuga, ma anche un modo per stare dentro le cose, dentro le storie e dentro la storia del nostro paese.
Negli scorsi giorni l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro è morto suicida con un colpo di pistola. Una vicenda che riapre due temi: il peso di un’indagine su una persona in un momento di fragilità e la polemica sulle inchieste e la loro esposizione mediatica. In questo momento dove sta la verità?
Dove sta la verità sarebbe davvero bello saperlo. Che De Gennaro sia stato vittima del sistema, mi riesce difficile dirlo. Credo che sarà meglio attendere di conoscere cosa ha scritto nelle lettere che ha lasciato.
Molti giovani oggi sentono il bisogno di denunciare le ingiustizie, ma spesso si scontrano con un sistema che tende a chiudere i confini. Quale crede sia il peso che rischia di dover portare un ragazzo che sogna di fare il suo mestiere e di esporsi in prima persona?
A chi vuole scrivere e raccontare ciò che vede, consiglierei prudenza, ma sicuramente può farlo. Oggi si sono moltiplicate le piattaforme, quindi gli spazi ci sono, bisogna prenderseli.
Saviano, qual è il suo desiderio oggi?
È lo stesso da vent’anni. Tornare libero.