Quanti suicidi hanno costellato le stagioni torbide dei misteri italiani? E quanti inquietanti interrogativi hanno lasciato come strascico doloroso? Fare l’elenco potrebbe sembrare un’operazione che si colloca tra il macabro e il cinico. Invece, potrebbe aiutarci a comprendere come la scelta di farla finita dei protagonisti abbia segnato svolte enigmatiche di vicende destinate a restare oscure. Quasi fossero disperate e drammatiche invocazioni di verità.
Il colpo di pistola di Gianni De Gennaro, esploso nella solitudine del suo casale toscano, con cupa eco rimanda a quello che Domenico Signorino, pubblico ministero al maxiprocesso di Cosa nostra, si sparò nella sua casa di Palermo, il 3 dicembre 1992. Anche lui indagato dalla Procura di Caltanisetta per rapporti sospetti con la mafia, che mai vennero provati. E rievoca un altro episodio più recente, quello del suicidio di Antonio D’Onofrio, il 25 dicembre 2018, sul terrazzo della Questura di Latina, dopo che un collaboratore di giustizia aveva fatto il suo nome per presunti rapporti con la malavita organizzata. O ancora, ricorda quello dell’ex presidente dell’Ufficio Gip del Tribunale di Palermo, Cesare Vincenti, nel 2019, indagato dalla Procura di Caltanisetta per una storia di corruzione e fallimenti nei quali era coinvolta la mafia.
Legato ad un’inchiesta sul banditismo sardo e al rapimento di Silvia Melis è invece l’atto estremo di Luigi Lombardini, nel 1998, a Cagliari: lo chiamavano il giudice-sceriffo, si uccise in una pausa dell’interrogatorio condotto dall’allora pm di Palermo Giancarlo Caselli. L’elenco dei suicidi legati a inchieste e misteri italiani potrebbe allungarsi quasi all’infinito. E tra le prime a venire alla memoria è la vicenda di Raul Gardini, che si sparò un colpo alla tempia il mattino del 23 luglio 1993, nella sua casa milanese, prima di essere convocato dal pool di Mani pulite per l’inchiesta sull’affare Enimont. Il sospetto che non sia stato un suicidio si è tuttavia trascinato nel tempo ed è rispuntato qualche giorno fa in un’intervista con il pm di allora Antonio Di Pietro.
Tre giorni prima un altro indagato di quell’inchiesta si era ucciso nel carcere di San Vittore a Milano, Gabriele Cagliari, ex presidente dell’Eni. Le inchieste di Mani pulite già avevano registrato una morte che aveva suscitato clamore: il 2 settembre 1992 si era tolto la vita il deputato socialista bresciano Sergio Moroni, accompagnando il suo gesto con un «j’accuse» destinato a restare come monito. E infine, tra i suicidi emblematici della palude dei misteri, spicca quello di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra del suo ufficio nel marzo del 2013. Anche su questo caso si allunga l’ombra della mafia, almeno a giudicare dalle controverse conclusioni della Commissione parlamentare d’inchiesta che ora, dopo che le inchiesta avevano stabilito si trattasse di un atto volontario, dà invece per certo si sia trattato d’omicidio.
Ognuna di queste vicende ha un suo alone di insondabilità. Sospetti infamanti, sensi di colpa, scandali insopportabili, tritacarne mediatico fra soffiate e insinuazioni: nessuno potrà mai dire cosa abbia fatto scattare il meccanismo dirompente, l’ultima scelta irreversibile. E quella Di Gennaro ancor di più appare nella sua singolarità. Il protagonista era (e appariva come) uomo d’acciaio. Sosteneva che le inchieste dovevano essere implacabili e fredde. Capo della polizia e poi dei Servizi segreti, aveva attraversato storie che avrebbero travolto chiunque, come quella del G8 di Genova e delle violenze alla Scuola Diaz.
Lo chiamavano «lo squalo», gli amici con ammirazione e i nemici con biasimo. Forse ha ragione il suo difensore, l’avvocato Franco Coppi, a dire che dopo una vita al servizio dello Stato, l’accusa d’aver depistato l’inchiesta sulla strage che costò la vita a Paolo Borsellino, anche solo il sospetto d’un reato infamante, lui fidato collaboratore di Giovanni Falcone, non poteva reggerli: «Per alcuni la reputazione e l’onore sono cose vitali». Ma anche il suo, come quelli del lungo e parziale elenco che abbiamo stilato sopra, è e sarà un caso controverso e divisivo.
Il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani e le donne e gli uomini della Polizia di Stato esprimono grande dolore per la tragica scomparsa del Prefetto Giovanni De Gennaro e sentimenti di profondo cordoglio ai suoi familiari. https://t.co/KKhZ8Tk1qU— Polizia di Stato (@poliziadistato) November 21, 2026
Persino tra i familiari del giudice Borsellino c’è diversità di valutazioni: il fratello Salvatore parla di «accuse infondate», mentre i figli sperano in quell’inchiesta e oggi dicono che con il suicidio di De Gennaro «potrebbe essersene andato un altro pezzo di verità». C’è chi inquadra anche quel che sta accadendo in questi giorni nella perfida lotta tra mafiosi e giudici, tra Corvi, dossier avvelenati e pentiti usati per vendette inconfessabili. Certamente tutto questo dilania ancor di più l’Antimafia, pervicacemente divisa tra chi è tenacemente convinto d’un intreccio stabile tra mafia e poteri dello Stato, e chi non lo dà sempre per scontato.
La politica ancora una volta si contrappone per schieramenti e interessi elettorali contingenti: anche nelle tragedie recitano a soggetto, contro e pro i giudici, cauti o aggressivi a fasi alternate. Mentre le istituzioni faticano a trovare un equilibrio. Ancora una volta la lezione più limpida viene dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: telefona ai familiari ma non emette alcun comunicato, perché mai vorrebbe che un aggettivo o una virgola, messi in una dichiarazione, possano diventare pretesto per schierare il Quirinale da una parte o dall’altra.
L’ultimo colpo di pistola, e quelli che lo hanno preceduto, risuonano come una lacerante invocazione al rispetto delle persone, delle loro storie. Il dolore che li accompagna è molto più d’una pretesa di garantismo, prima e non dopo la tragedia. Anche così si cerca la verità, nella palude dei misteri.