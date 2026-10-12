Ecco il nuovo Tmo del Civile, il reparto simbolo della generosità

Inaugurati i nuovi spazi per il trapianto del midollo nei bambini. Lavori da 1,5 milioni di euro grazie ad Ail Brescia e Fondazione Comunità Bresciana. Ha contribuito all’operazione anche la prima GdB Run che si è svolta per gli 80 anni del nostro quotidiano