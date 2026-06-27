Il Summer Park accende l’estate sul lago di Garda

Le luci si riaccendono, la musica torna ad alzare il volume e l’adrenalina sale di qualche metro. Da venerdì 3 luglio il Summer Park riporta a Monte Mario il luna park dell’estate, appuntamento che da 52 edizioni accompagna la bella stagione sul Garda e che quest’anno si presenta con una nuova attrazione, serate a tema e un’attenzione crescente all’inclusione.
Imponente
Il più grande parco divertimenti itinerante estivo della Lombardia resterà aperto fino al 23 agosto su un’area di 20mila metri quadrati, con una settantina di attrazioni gestite da una quarantina di famiglie. Tra le novità spicca Hummer, giostra capace di compiere rotazioni a 360 gradi.
«L’estate a Desenzano per noi è una tradizione - ha spiegato Marco Piccaluga -. Siamo felici di tornare con tante novità, ma soprattutto con lo spirito di sempre: offrire un luogo di divertimento sano, per tutti».
Il programma
L’inaugurazione è in programma venerdì alle 20. Per l’occasione saranno disponibili 500 carnet promozionali da 24 euro, validi per un giro su tutte le attrazioni, per un valore complessivo di circa 80 euro. L’ingresso resterà comunque gratuito.
Mercoledì 8 luglio tornerà la giornata dedicata alle persone con disabilità, con giostre gratuite dalle 10 alle 12 e la partecipazione delle associazioni. Un’iniziativa nata nel 2003 grazie all’intuizione dei volontari Luciano Avigo ed Enrico Cugini e cresciuta fino a coinvolgere realtà anche fuori provincia. E quest’anno il 10% dei contributi raccolti dagli sponsor sarà destinato all’Anffas di Desenzano.
Musica e divertimento
Il calendario proseguirà il 9 luglio con la serata dedicata alle donne: alle prime 500 partecipanti saranno consegnati un blocchetto di buoni sconto da 50 euro e una rosa, con gli stand del Centro Aiuto Vita e dell’associazione Gratitudine. Seguiranno il Corean Party (16 luglio), la Festa della famiglia (30 luglio), lo zucchero filato gratis per tutti (6 agosto) e la Festa della birra (13 agosto).
Grande attenzione anche alla sicurezza. «È una voce di spesa molto impegnativa, ma irrinunciabile - ha sottolineato Piccaluga -. Anche quest’anno sarà attivo un servizio di sorveglianza privata in collaborazione con le forze dell’ordine».
«Il Summer Park è un appuntamento atteso da residenti e turisti - ha concluso l’assessore al Turismo Stefania Lorenzoni -. Un luogo di divertimento sano che arricchisce il calendario estivo della città».