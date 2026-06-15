Estate tra mostre, fiere e musica: ecco tutte le iniziative nel Bresciano

L’estate è una stagione ricchissima di appuntamenti tra musica, gastronomia e convivialità. Ce n’è davvero per tutti i gusti. Ecco tutti gli appuntamenti nel Bresciano.
Droni, palio e fiere animano la pianura
Di Francesco Venturini
A Barbariga, ancora per oggi, c’è la trentanovesima Sagra di San Vito. Dal 26 al 29 giugno sarà invece il turno della Festa del Toro di Quinzano. Luglio porterà con sé un calendario altrettanto ricco. Sempre Quinzano ci sarà prima la Notte Bianca, l’11 luglio, e poi la tradizionale Festa degli alpini dal 17 al 19. A Chiari, invece, è già iniziata, e proseguirà fino all’inizio di settembre, «Villa Vibes», format che ogni mercoledì animerà lo storico scenario di Villa Mazzotti.
Dall’8 al 13 luglio spazio anche alla festa dell’oratorio di Lograto, mentre dal 23 al 27 luglio tornerà «Villachiara in Fermento», manifestazione con musica dal vivo e la presenza di artisti affermati sul palco. Il 23 luglio piazza Europa a Mairano ospiterà la Movie Night all’aperto con la proiezione di Zootropolis 2. Ad agosto l’attenzione si sposterà su Pontevico dove, dal 5 al 9, tornerà con la quarantanovesima edizione la Sagra di San Fermo, celebre per il tradizionale spettacolo pirotecnico che ogni anno richiama migliaia di persone.
Sempre ad agosto, a San Paolo è confermata la Festa del Giovane, mentre dal 27 al 30 sarà il turno della sedicesima edizione della Sagra del Quarantì di Roccafranca che, oltre a tradizione e novità gastronomiche, ospiterà anche una gara nazionale di droni. A chiudere la stagione estiva saranno la Fiera di Orzinuovi, in programma dal 27 al 31 agosto, e il Palio delle Quadre di Chiari previsto all’inizio di settembre.
Le mostre-mercato tengono banco tra le vette camune
Di Giuliana Mossoni
Sarà come un’estate di grandi eventi in Valcamonica tra artigianato, musica e i borghi storici, capaci di richiamare residenti, turisti e visitatori anche da fuori valle. Il mese di agosto si conferma centrale, in particolare per le tre mostre-mercato: ad aprire sarà Pescarzo di Capo di Ponte con la 25esima edizione di «ImmaginArti», in programma dall’1 al 9 agosto. Nove giorni tra arti, mestieri, laboratori, musica, spettacoli e gastronomia locale, in un’edizione dedicata al saper fare artigiano e alla manualità.
Dal 12 al 16 toccherà a Pisogne dove artigiani, artisti, designer, spettacoli di strada e proposte enogastronomiche accompagneranno il ferragosto. A chiudere il percorso Bienno, dal 22 al 30, con il borgo che tornerà a trasformarsi in un laboratorio diffuso, tra antiche lavorazioni, forgiatura, artigianato artistico, spettacoli e stand gastronomici. Breno sarà protagonista con «Camunerie – Il castello che rivive», dal 7 al 10 agosto, tra sbandieratori, armigeri, arcieri, falconieri, locande e rievocazioni. Subito dopo il paese entrerà nel Ferragosto brenese, tradizionale momento di festa e incontro con musica, cucina, associazioni e serate in piazza.
In alta Valcamonica l’estate guarderà alla montagna, alle attività all’aria aperta e alla musica. Il comprensorio Ponte-Tonale propone il «Water music festival» dal 3 luglio al 6 settembre. Tra gli appuntamenti figurano l’11 luglio a Vezza il Rossella Cappadone Quartet con «The Timeless Collection», il 18 luglio a Ponte Chicco Allotta & Enrico Santangelo, il 26 luglio al Tonale i Negrita in formula «Talk & Live» e l’8 agosto Joan Thiele al lago di Valbiolo.
Il calendario di Ponte di Legno già a fine giugno propone due appuntamenti di richiamo: il 27 l’AlpsMan by The Stone a l’Aviolo Race a Vezza. Il 4 e 5 luglio spazio alla Gavia e Mortirolo Gravel experience, seguita dalla Granfondo internazionale Gavia e Mortirolo, mentre il 12 luglio via alla camminata enogastronomica Mangiaevai.
Sapori e tradizioni da assaggiare sulle sponde del Benaco
Di Alice Scalfi
C’è chi punta sul vino, chi sulla polenta, chi sui trattori d’epoca e chi sull’artigianato. Cambiano le formule, ma non il risultato: anche quest’estate il lago di Garda si prepara a riempire piazze, porti e frazioni con decine di sagre e manifestazioni popolari distribuite lungo tutto il territorio. I primi appuntamenti sono già alle porte. A Desenzano dal 25 al 28 giugno la Spiaggia d’Oro farà da cornice allo «Spritz festival».
A Lonato, dal 19 al 23 giugno, spazio alla diciannovesima edizione della sagra di San Giovanni tra cucina, musica dal vivo, pesca di beneficenza e luna park al parco Pozze. Nello stesso fine settimana, dal 19 al 21 giugno, Navazzo di Gargnano ospiterà invece la storica «Festa del trattore» con gastronomia, balli e mezzi agricoli d’epoca. Sempre nel territorio gargnanese, il 27 giugno la frazione Sasso celebrerà la «Festa della polenta».
Il 28 giugno Pieve di Tremosine festeggerà San Giovanni Battista con banda musicale, messa e aperitivo sul sagrato. Spazio anche alle degustazioni. A Manerba torna «Sorsi di parole», rassegna dedicata ai vini e ai prodotti del territorio negli appuntamenti del 12 e 26 giugno e del 10 luglio. Gli incontri si svolgeranno tra Porto Dusano, San Giorgio e Porto Torchio. Attorno a Ferragosto è inoltre attesa la «ManerBeer Fest». A Moniga, dal 1° luglio, tornano i mercatini serali tra il porto e piazza San Martino.
A Sirmione, invece, gli appuntamenti dedicati ad artigianato e hobbistica accompagneranno l’estate ogni venerdì fino al 4 settembre. Il 20 e 21 giugno il lungolago di Lugana ospiterà inoltre «Associazioni in festa». Tra gli appuntamenti più attesi figurano infine la «Festa dello Spritz» di Polpenazze, dal 24 al 26 luglio, e la «Festa del Lago» organizzata dai Cuori Ben Nati al porto di Rivoltella dal 6 al 9 agosto.
Sulle tracce della cultura tra borghi in Valtrompia e Valsabbia
Di Barbara Fenotti
Concerti nei boschi, spettacoli itineranti, teatro di strada, incontri culturali e appuntamenti nella natura. L’estate si presenta vivace tra Valtrompia e Valsabbia, con un calendario capace di intrecciare cultura, turismo e valorizzazione del territorio. In Valtrompia uno degli appuntamenti più attesi è il «Bao Music Festival», in programma dal 10 al 12 luglio, che porterà musica e performance artistiche in alcuni dei luoghi più suggestivi della valle, dal chiostro di Santa Maria degli Angeli di Gardone Valtrompia alla Val Bertone di Caino, fino all’Eremo di Sant’Emiliano a Sarezzo.
Una formula consolidata che abbina spettacolo e paesaggio, invitando il pubblico a riscoprire siti di grande valore storico e ambientale. Accanto ai concerti non mancheranno escursioni guidate, iniziative per famiglie e proposte legate alla tradizione enogastronomica locale, promosse da associazioni e Amministrazioni comunali.
Sul versante valsabbino torna invece «Strabilio festival», la rassegna dedicata al teatro di strada e al circo contemporaneo che tra giugno e agosto animerà piazze, parchi e spazi pubblici con spettacoli gratuiti rivolti a spettatori di tutte le età. Negli anni la manifestazione è diventata uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’estate bresciana, richiamando pubblico da tutta la provincia grazie alla qualità delle proposte artistiche.
Confermato anche «Acque e terre festival», storica rassegna che da oltre vent’anni porta musica, teatro e letteratura nei Comuni attraversati dal fiume Chiese. Il programma proporrà concerti, incontri con autori e spettacoli dal vivo in scenari caratterizzati da un forte legame con il paesaggio e la storia locale. A queste iniziative si affiancheranno numerose feste patronali, sagre, rassegne musicali e manifestazioni nelle due vallate.
Sardinata, onde sonore, mostre e jazz tra Sebino e Franciacorta
Anche il territorio compreso tra le colline della Franciacorta e la sponda bresciana del lago d’Iseo offre diversi appuntamenti all’aperto. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, Conche di Sale Marasino ospiterà la tradizionale sagra «San Giòan dè lé sardéne». Domenica 21 giugno, a partire dalle 20, il lungolago Capponi di Clusane d’Iseo farà da cornice alla «Cena sul lungolago», un appuntamento con la gastronomia locale organizzato dall’associazione Operatori Turistici Clusanesi (40 euro a persona). Nel mese di luglio ci sarà la trentatreesima edizione de «La Sardinata», in programma da venerdì 3 a domenica 5 luglio al Centro civico don Riccardo Benedetti a Marone.
Spostandosi nell’entroterra l’energia della musica indipendente terrà banco da 24 al 27 luglio al Parco del Maglio a Ome, cuore pulsante del «Diluvio Festival»: quattro giornate di musica live, incontri culturali, laboratori e attività nel verde proprio ai piedi del bosco. Sulle rive del lago d’Iseo, è in programma fino al 5 settembre il «Festival Onde Musicali», ideato dall’Accademia Musicale di Treviglio sotto la direzione artistica di Claudio Piastra, che trasforma le sponde del lago e i borghi della Franciacorta in un palcoscenico diffuso all’aperto tra musica sinfonica e da camera.
Attesa anche per «Le 2 Rive del Jazz» che si snoderà dall’11 luglio fino a fine agosto tra i Comuni di Lovere, Riva di Solto – Zorzino, Pisogne e Costa Volpino e la Bellini nautica di Clusane d’Iseo. Montisola ospita cultura, musica, relax a contatto con la natura con «MontisolaManouche», il raduno gipsy jazz, che quest’anno si terrà dal 16 al 19 luglio. Dal 12 al 16 agosto, poi, torna la Mostra-mercato di Pisogne. Molto fitto è anche il calendario, a Capriolo, del Palio delle Contrade e della Festa di San Rocco.