Brescia Summer Music 2026, dal 2 luglio torna la musica live
Dieci gli appuntamenti per l’estate bresciana all’Arena di Campo Marte e in piazza Loggia. Attesa per il concerto di Frah Quintale. In calendario anche i Pooh, Carboni, Mannoia, Baglioni e il Volo. Biglietti già in vendita
Brescia Summer Music 2025 in piazza Loggia - Foto di Marazzani NewReporter © www.giornaledibrescia.it
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