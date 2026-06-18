Con Mr. Rain a Gardaland si inaugurano le aperture serali estive 2026

Anche a Gardaland arriva l’estate: dal 28 giugno, come ogni anno, il parco divertimenti sul lago di Garda aprirà anche con orario serale. E per festeggiare l’occasione sabato 27 giugno propone un grande concerto e un’apertura prolungata fino all’1 di notte.
«Gardaland Summer Festival»
Sabato 27 giugno, come accennato, il parco resterà aperto fino all’1 di notte per il Gardaland Summer Festival, mentre dal giorno successivo scatterà il calendario quotidiano di «Gardaland Night is Magic», con chiusura alle 23.
La serata del 27 giugno è costruita attorno al Gardaland Summer Festival, evento trasmesso in diretta nazionale e ospitato in piazza Jumanji. Sul palco sono previsti Baby K, Dargen D’Amico, Merk & Kremont e il bresciano Mr. Rain, con un programma che alterna live e dj set fino alla notte.
La diretta sarà curata da RTL 102.5, con Angelo Baiguini e Jessica Brugali alla conduzione. Dalla mezzanotte è previsto uno spazio musicale con dj set fino alla chiusura dell’evento all’1.
Le aperture serali
Dal 28 giugno il parco passerà alle aperture serali quotidiane con «Gardaland Night is Magic», in programma ogni giorno fino alle 23. L’offerta prevede tredici ore di apertura continuativa con attrazioni, spettacoli e aree tematiche attive anche dopo il tramonto. La chiusura giornaliera sarà affidata allo spettacolo in videomapping «Gardaland Night Beats», con la mascotte Prezzemolo in versione dj.
L’ingresso serale – sia per il Summer Festival che per le altre sere (dalle 18 alle 23) – costa 29 euro online e 39 alle biglietterie del parco, con possibilità di riduzioni e abbonamenti stagionali.